Відповідальний за жалюгідний стан мостів у Києві глава «Київавтодору» Густелеев неодноразово уникав звільнення

Відповідальність за жалюгідний стан інфраструктури Києва, зокрема мостів і розв’язок, лежить на чолі «Київавтодору» Олександра Густелееве, який неодноразово уникав звільнення зі своєї посади. Про це йдеться у службовій записці, яка потрапила в розпорядження редакції.

«КП «Київавтошляхміст» є балансоутримувачем мостів у Києві та зобов’язано безпосередньо утримувати, обслуговувати та вчасно ремонтувати мости. Це КП як і інші КП ШЭУ районів, входить до складу комунальної корпорації «Київавтодор”, яку очолює Олександр Густелев, який безпосередньо відповідає за всю вулично-дорожню мережу Києва, включаючи мости і шляхопроводи і яка особисто визначає об’єкти підлягають ремонту, а також підрядчиків які залучаються на ці об’єкти, так як все фінансування здійснюється через КК «Київавтодор», – йдеться в документі.

При цьому наголошується, що за обвал на Шелявском мосту, яке відбулося у лютому 2017 року, фізично відповідальний Олександр Густелев. Однак, тоді йому вдалося уникнути відставки, а замість нього був звільнений заступник мера Києва Віталія Кличка з питань транспорту — Ілля Сагайдак.

У документі також перерахований ряд аварій, які сталися в Києві за останній час, в тому числі інцидент на мосту над проспектом Миколи Бажана, обвалення частини бетонної конструкції пішохідного моста, який з’єднує правий берег з Трухановим островом, за що був звільнений в. о. директора КП «Київавтошляхміст» Дмитро Котлубей, а також обвалення на Повітрофлотському мосту, коли шматки бетону і розбили проїжджає під ним електромобіль Ніссан Ліф і інші випадки пошкодження майна городян у зв’язку незадовільним станом інфраструктурних об’єктів.

«Однак за фактом аварій звільняються будь-які особи, що не мають прямого, реального та безпосереднього відношення, крім реально відповідального особистого друга Мера Кличко, яким є і всіляко бравує Олександр Густелев. Саме цим пояснюється його непотоплюваність, про що він сам не раз заявляв», – наголошується в документі.

Олег Бойко