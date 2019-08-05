Коломойський зустрічався з Порошенком і визнав його численні заслуги на посаді президента, — журналіст

Олігарх Ігор Коломойський провів зустріч з екс-президентом України Петром Порошенко на початку червня.

Про це пише главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

«Про це сам Коломойський заявив в інтерв’ю Цензор.НІ, яке вийде найближчим часом. Подробиці цієї зустрічі і що думає Коломойський про Порошенка — а поряд з жорсткою критикою, Ігор Валерійович, як виявилося, зазначив і ряд великих заслуг екс-президента.

В інтерв’ю з Коломойським чимало й інших резонансів — кого він вважає винним в націоналізації «Приватбанку», про стратегії на Донбасі, реформи, Зеленском, що він думає про Путіна, про те, що цю Раду чекають дострокові вибори, скільки повинні отримувати депутати, щоб вони не загрузли в корупції, чому Богдан так відповів журналістці «Свободи», що треба робити з іншими олігархами і як з них зібрати якнайбільше податків, що відбувається на «Криворіжсталі» і ще багато чого. Все це скоро у великому матеріалі на Цензор.НЕМАЄ», — анонсував Бутусов.