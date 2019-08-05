Вчені знайшли спосіб відстрочити менопаузу на 20 років

Фахівці з Великобританії представили медичну процедуру, яка дозволить відстрочити настання менопаузи приблизно на 20 років.

Учасниками дослідження стали дев’ять жінок. У них взяли зразки здорової тканини яєчників для подальшої заморожування та зберігання. В майбутньому жінкам пересадять їх власну тканину, що має запустити природні гормональні процеси. Операція коштує від 7000 (близько 217 тисяч гривень) до 11 000 фунтів (близько 341 тисячі гривень).

За словами лікарів, цей метод допоможе жінкам знизити ризик розвитку захворювань серцево-судинної та опорно-рухової систем, а також позбавить від таких симптомів менопаузи, як перепади настрою, тривожність, безсоння, жар і знижене лібідо.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

«Навколо Світу. Україна» писав, чому деякі жінки до останнього не знають, що вагітні.

За матеріалами Knife.media

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