Житель США випадково викинув 23 тис. доларів

Житель міста Ашленд (штат Орегон, США) помилково викинув взуттєву коробку, в якій зберігав свої заощадження. Багато чи мало, однак $23 тисячі готівкою відправилися прямсінько у сміттєвий бак біля його будинку. У це важко повірити, але через добу коробка повернулася до нього з сміттєпереробного заводу.

Усвідомивши, що він викинув не ту взуттєву коробку, чоловік одразу ж звернувся за допомогою до місцевої компанії, яка надає послуги з прибирання сміття тисячам будинків і підприємств у Вашингтоні, Орегоні та Каліфорнії. У цей час коробка вже прямувала на сміттєпереробний завод

Як зазначила генеральний менеджер філії компанії Лінда Уайз в бесіді з джерелом, шанси знайти коробку були мізерними, так як щодня співробітники перевозять величезні обсяги сміття. Проте, пересортувати все сміття, яке прийшло з Ашленду, вдалося за ніч, вже вранці на пропажу натрапив один з робітників.

“[Гроші] випали із взуттєвої коробки, і це була буквально купа готівки на конвеєрній стрічці”, – розповів менеджер компанії Брайан Соллум.

За словами Соллума, з подібними ситуаціями їм доводиться стикатися досить часто – люди випадково викидають сімейні реліквії, антикваріат та інші дорогі їм речі, але не гроші.

“Це вперше для нас. Ми ніколи не чули про те, щоб хтось викидав гроші”, – посміявся він.

На жаль, в більшості випадків відшукати зниклі речі співробітникам фірми їм не вдається. Цього разу американцеві, який побажав залишитися невідомим, пощастило. Коробка повернулася до нього в той же день.