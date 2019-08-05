Володимир Путін заявив про можливість відновлення «нічим не стримуваної» гонки озброєний

Президент Росії Володимир Путін заявив, що односторонній вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності може призвести до несдерживаемой гонці озброєнь. За словами Путіна, Росія буде змушена приступити до повноформатної розробці аналогічних ракет», якщо буде впевнена, що США почали виробництво таких озброєнь.

«Росія змушена з жалем констатувати, що односторонній, під надуманим приводом, вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД — прим. ред.), руйнування одного з основоположних документів у сфері контролю над озброєннями серйозним чином ускладнив ситуацію в світі, породив фундаментальні ризики для всіх. Підкреслю, відповідальність за це повністю лежить на американській стороні. Замість вдумливого обговорення проблем міжнародної безпеки США просто перекреслили багаторічні зусилля, спрямовані на зниження ймовірності масштабного військового конфлікту, в тому числі із застосуванням ядерної зброї», — йдеться в заяві російського президента, опублікованому на сайті Кремля.

У зв’язку з цим Володимир Путін доручив «Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ україни, Службі зовнішньої розвідки Росії уважно, ретельно спостерігати за подальшими кроками США по розробці, виробництву та розміщення ракет середньої і меншої дальності». За словами Путіна, в тому випадку, якщо у Росії з’являться дані про те, що США почали розробку або приступили до виробництва відповідних ракетних систем, Росія буде відповідати дзеркально.

«Природно, для цього потрібен час. До надходження таких систем на озброєння Російської армії реальні загрози, які виникають для Росії у зв’язку з виходом США з Договору про ракети середньої і меншої дальності, будуть надійно парироваться вже існуючими у нас засобами: ракетами повітряного базування „Х-101“ і „Кинджал“, морського базування „Калібр“, а також перспективними комплексами, включаючи гіперзвукові системи типу „Циркон“, — заявив Володимир Путін.

Глава держави підкреслив, що Росія не буде відмовлятися від взятих на себе односторонніх зобов’язань за ДРСМД і всі подальші дії Росії будуть мати «виключно відповідний характер». «Це стосується розробки, виробництва та розміщення ракет середньої і меншої дальності наземного базування. Ми не будемо їх розміщувати в тих регіонах і до тих пір, поки там не будуть розгорнуті ракети середньої і меншої дальності американського виробництва», — додав Путін, зазначивши, що Росія розраховує на «здоровий глузд і почуття відповідальності американських колег».

Нагадаємо, в лютому цього року США оголосили про односторонній вихід з ДРСМД, звинувативши Росію у тривалому порушенні договору. Президент Росії 2 лютого заявив, що РФ дзеркально відповість на рішення США вийти з ДРСМД і теж призупинить участь у договорі. Володимир Путін говорив, що Росія не повинна і не буде втягуватися у витратну для Москви гонку озброєнь. При цьому глава держави зазначав, що всі пропозиції Росії по роззброєнню залишаються незмінними.