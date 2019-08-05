У Києво-Святошинському районі таксист прикував боржника ланцюгами

Пасажир заборгував за поїздку сім тисяч гривень і не зміг віддати їх водію, тому останній вирішив прикувати боржника ланцюгами у підвалі власного гаража

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з посиланням на “Главком”.

Чоловік 38-років замовив таксі із Києва до Сум, проте дорогою водій з’ясував, що у пасажира немає грошей, аби оплатити поїздку. Він вирішив піти на зустріч і відвіз чоловіка до банку, але через заборгованість йому у позиці відмовили. Чоловіки вирішили повернутись до столиці.

Коли стало зрозуміло, що грошей пасажиру знайти не вдасться, таксист відвіз його до власного гаража у Софіївській Борщагівці, де прикував ланцюгами у підвал. Проте останньому вдалось вивільнитись, скориставшись знайденим інструментом.

Трохи згодом потерпілий повідомив про інцидент поліцейським і ті затримали правопорушника. Проти нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

: mykyivregion.com.ua

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