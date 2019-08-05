Кличко і Ко планують забудувати ще 500 га Києва, незважаючи на Генплан

В Києві 2 серпня розпочався перший етап громадських слухань відразу чотирьох детальних планів території столиці.

Про це повідомив журналіст Олекса Шалайський.

Забудувати новими багатоповерхівками планують Сирець (170 га) в межах вул. Ризька, Теліги, Бакинська, Чаплигіна, Ясногорська, Котовського, Щусєва в Шевченківському районі.

Крім того, у КМДА планують віддати під забудову Дружби народів-Васильківській (65 га) в межах бульвару Дружби Народів, вул. Велика Васильківська, Щорса, Володимиро-Либідська, Казимира Малевича, залізниці у Голосіївському районі.

У Кличка також хочуть забудувати 182 га в районі проспекту Науки та вул. Ягідної в Голосіївському районі і 98 га Тростянецької-Червоного хутора – в районі м «Червоний Хутір» в межах вул. Вінграновського, Тростянецької, Вересневої, Бориспільської та пер. Поліської у Дарницькому районі.

«Незаконність схеми буде анигилированна двома речами: 1. Голосуванням підконтрольного більшості депутатського 2. Проведенням фейкових громадських слухань», – пише журналіст.

За словами Шалайского, 2 серпня вже почався етап збору «пропозицій», а в кінці серпня після закінчення відпусток пройдуть самі так звані громадські слухання.