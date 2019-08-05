Гройсманоміка: план з приватизації на рік виконано на 2,1%

План надходжень до бюджету від приватизації, встановлений на 2019 рік, станом на початок серпня виконали лише на 2,1%.

Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України.

Там зазначають, що всього від початку року держава отримала близько 400 мільйонів гривень від приватизації. Ці надходження забезпечила мала приватизація, яка проводитися через систему «Prozorro.Продажі». Водночас жодне з підприємств так званої великої приватизації продати державі так і не вдалося.

Надходження до бюджету, які мала забезпечити приватизація, замінили за допомогою державних запозичень. Зокрема, завдяки цьому держава від початку року позичила 311,5 мільярда гривень.

При цьому у Мінфіні заявляють, що для подальшого фінансування бюджету України до кінця 2019 року вкрай важливо розпочати велику приватизацію.

«Водночас для фінансування бюджету вкрай важливо забезпечити початок великої приватизації вже цього року», — повідомили у Мінфіні.

21 червня голова Фонду державного майна звернувся до Зеленського з проханням сприяти відновленню великої приватизації, яка наразі не відбувається через судову тяганину.

Раніше стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Фонду держмайна продавати контрольний пакет акцій Центренерго, а Господарський суд — Президент-готель. Обидві компанії перебувають у переліку великої приватизації.