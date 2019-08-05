Драсьте. За моїми даними з джерел з так окупаційного уряду дыныры, а також від «міноборони дрындыды», окуповану рф частина Донецької області чекають великі зміни. Дуже. Але про все по порядку.

Вся справа в жадібності і в грошах, яких не вистачає. Ну і в невидимих роспропаганде росіян. Але перейдемо до суті.

Дуже скоро в окупований рф Донецьк приїде комісія з рф, щоб перевірити, куди гроші платників податків росії йдуть і на що витрачаються. Нагадую свідкам мовного патруля і концтабору під Маріуполем : «громадянська війна в Україні» — це коли на Донбасі ходять рублі, у шахтарів російське озброєння, російські кадрові військові та комісії з рф приїжджають перевіряти витрати ручного «уряду республік».

Але ми знову відволіклися від теми, перепрошую. Отже, в окупований рф Донецьк їдуть ревізори з рф шукати мільйони і мільярди фублей, які успішно вкрали пушилин і його команда. Нынешня ручна мавпочка кремля, пушилин, від цього факту в лютому шоці: грошей вкрадено неміряно, повернути їх можливості вже немає, а значить…

А значить це фактично наступне : пушилина з імовірністю 99% вб’є дрг Хунти, бо комісія з рф видасть «чорну мітку» ммм-щику з Макіївки. Причин для скасування вироку я не бачу від слова зовсім, адже пушилина ненавидять:

бюджетники, які так і не дочекалися манни небесної і, в більшості випадків, працюють за 100-150$ в місяць;

підприємці, яким так і не зробили одні правила гри [все залишилося як при захарасте: є люди, наближені до пахану і є лохи, яких потрібно голити і кидати на гроші, прикриваючись паханом];

військові злочинці, вони ж колаборанти, які не бачили боягузливого пушилина жодного разу на передовій, на відміну від захараста+ орки розуміють, що пушилин — це не полководець, а звичайний коммерс, який не зробить ні кроку в сторону без одобрямсу москви, в тому числі він не дасть відмашку на «асвабаждение територій». Для колаборантів пушилин є звичайним баригою, якого поставили трошки покерувати, до неї немає поваги як до захарасту, є тільки презирство і ненависть;

бычный мирняк, який побачив результати «правління» пушилина — Донецьк засран в прямому сенсі слова, проблеми жкг не вирішені і будуть вирішуватися, скрізь суцільна показуха для зростав тб і не більше того, ціни ростуть, комуналка теж, свавілля з боку тих,хто в камуфляжі ходять, не припиняється. Одним словом, за мірками звичайних громадян, мирняка, пушилин перетворив Донецьк в обгаженное[крім центру міста] Сомалі з усіма витікаючими.

Скажу навіть більше, пушилина в Донецьку вже ненавидить вата більше, ніж Порошенко. Це успіх, я вважаю.

Як бачите, перспективи у колишнього ммм-щика так собі: поваги як перед захарченко у нього немає, є тільки бажання зірвати куш поки у влади, але не закінчити як найвідоміший продавець курей у світі.

До речі, одна з вимог комісії, яка приїде з рф в Донецьк, звучить так: следущий «бюджет дыныры» повинен бути без вливань грошей платників податків рф. Ну або, якщо говорити простими словами, москва дынырийцам грошей не дасть на наступний рік і треба шукать бабло вже і зараз.

Де взяти грошей пушилин без поняття: ну, не вміє колишній ммм-щик піднімати економіку, він вміє хіба що списувати гроші. Та і піднімати економіку в роздовбаному і розкрадене регіоні — це як мінімум непроста задачка для будь-якого розумного економіста, не те що для коммерса середньої руки з Макіївки.

Для розуміння п*здецА ситуації і апетитів пушилина в плані розкрадання грошей з рф: останній так званий гумконвой з рф весь прийшов з маркуванням по типу — не для продажу. Такого не було навіть в епоху захараста, бо промаркували навіть шприци та голки для шприців.

Так, ви правильно зрозуміли — пеніс душИлин переплюнув в апетитах з приводу крадіжки свого попередника, знесеного в пекло на концерт до кабзону, а комісія з рф просто підтвердить факт крадіжки і винесе вирок злодійкуватою абизяне.

Мораль. Готовий посперечатися, що пушилин не доживе до 1 вересня і що пвк Вагнера, ну, тобто дрг Хунти, відправить пушилина до Мавроді на той світ. Робіть ваші ставки, панове. Робіть ставки.

Фашик Донецький