Нацбанк за тиждень скупив на ринку $0,5 млрд

Національний банк у період з 29 липня по 2 серпня купив на міжбанківському валютному ринку $510,2 млн, продав — $16,8 млн.

Згідно з даними регулятора, $60 млн куплено шляхом використання механізму Matching, а $450,2 млн – за єдиним курсом. Також за єдиним курсом було продано $16,8 млн.

Чиста купівля склала $493,4 млн, що майже в два рази більше, ніж тижнем раніше ($261,2 млн).

Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку $2,9 млрд, продав — $248,23 млн.