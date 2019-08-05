У Сумах спіймали вандала, який поглумився над могилою бійця АТО

У Сумах зафіксовано акт вандалізму на могилі воїна АТО, похований на Алеї Героїв міського кладовища. Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Могилів-Подільському вандали поглумилися над могилою захисника України, бійці полку «Азов».

Інцидент стався в неділю, 4 серпня, повідомили в поліції Сумської області.

У той же день зловмисника затримали. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець, який страждає психічним розладом.

В даний час вирішується питання про оголошення йому підозри. У разі визнання осудним йому може загрожувати позбавлення волі на строк до семи років.

Поліція опублікувала фото з місця злочину.