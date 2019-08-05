Ар’єв про нову делегацію у ПАРЄ: Вони готові змиритися з Росією в Асамблеї

Народний депутат України, очільник української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв висловив думку про те, що нова українська делегація у ПАРЄ не збирається боротися за запровадження санкцій про делегації РФ. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політика у соціальній мережі фейсбук.

На своїй сторінці у соцмережі Володимир Ар’єв ділиться своїми побоюваннями, що боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ, як виходить зі слів потенційного очільника комітету із закордонних справ Богдана Яременка, слуги, вочевидь не збираються.

«Британці, естонці, латвійці, литовці, грузини, поляки, шведи готові боротися, а нова більшість майбутньої української делегації – ні. Це все що треба знати про готовність нової влади протидіяти агресору. Вони готові змиритися з Росією в ПАРЄ, далі з Росією в Криму, за анексію якого російські депутати-члени ПАРЄ голосували», – заявляє політик.

Він також наголошує, що вже бачить політику нової делегації, більшість якої складатимуть слуги і розумію, що тверда позиція України щодо свого суверенітету, територіальної цілісності і протидії агресору залишається в минулому.

«Вони готові прийняти і порушення принципів Ради Європи. Напевно тому, що самі цих принципів не мають. Це потім позначиться на майбутній позиції держави Україні на міжнародних майданчиках. Слабаків там не поважають і ті, хто ще соромився надавати перевагу вигоді перед цінностями, остаточно отримають звільнення від всіх моральних зобов‘язань. Мораль померла. Прийшла кон‘юнктура. Такий настає час». – з гіркотою констатує Володимир Ар’єв.

У своєму дописі політик ще раз подякував нинішній делегації в ПАРЄ за фантастичний приклад, як треба боротися до останнього і наголосив: «Це були важкі, але гідні часи».

Також читайте: ГОНЧАРЕНКО: ПОЛІТИКА УМИРОТВОРЕННЯ АГРЕСОРА НІКОЛИ НЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО ПОЛІПШЕННЯ СИТУАЦІЇ

Нагадаємо, що народний депутат України Олексій Гончаренко нещодавно прокоментував повернення російської делегації у Раду Європи з посиланням на жорстоку розправу з протестуючими людьми у Москві. Депутат зауважив, що політика умиротворення агресора ніколи не призводить до поліпшення ситуації, а лише спонукає до більшого порушення базових прав людини як у внутрішній політиці, так і в зовнішній.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!