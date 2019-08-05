Выборы следующего президента могут пройти онлайн

В команде президента Владимира Зеленского готовят проект, который позволит голосовать на выборах онлайн.

Об этом в интервью Лига.net заявил советник президента, 6-й номер в списке “Слуги народа” Михаил Федоров.

“У нас уже сейчас есть проект The Vote (голосование – ред.)”, – заявил он.

По словам Федорова, на первом этапе платформу могут использовать для проведения опросов, чтобы президент, премьер и прочие могли узнавать реальное мнение жителей страны.

Система идентификации в этом проекте реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.

Федоров уверяет, что проголосовать онлайн на выборах украинцы смогут уже в 2024 году.

“Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы. Это сложная техническая задача, в которой самым главным является обеспечение конфиденциальности, целостности и анонимности голосования”, – рассказал советник президента.

Он добавил, что для этого нужно “подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально”.

“К президентским точно должны успеть. А опросы – возможность приучить людей все это использовать”, – объяснил Федоров.

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