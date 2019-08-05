У «ЛНР» промисловість занепадає: окупанти розкрадають майно трьох заводів

У «ЛНР» продовжують розкрадати великі підприємства і заводи.

Так, стало відомо про те, що найближчим часом триває знищення Луганського патронного заводу та Луганського трубного заводу. Про це у соцмережі пише паблік «Луганський інсайд».

«Поки чиновники розповідають нам про райдужні перспективи промисловості «республіки», злі язики в соцмережах розпускають чутки про те, що нові господарі заводу їм. Леніна (Луганський патронний завод) порізали на металобрухт литейку, а з Луганського трубного заводу нібито вивозять верстати», — йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в окупованому Петрово-Красносілля (раніше — Петровське) Луганської області на хімічному казенному об’єднанні за минулої місяць вкрали 13 тонн листового свинцю.

«Щось мені підказує, що злі язики недалекі від істини, тому що непрацюючі заводи і підприємства розкрадаються досить серйозними темпами. Ось вже не чутки, а факт — на Хімічному казенному об’єднанні імені Петровського» в період з 1 по 30 липня з цеху пластично-вибухових речовин вкрали 13 тонн листового свинцю», — пише джерело.