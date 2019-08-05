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Зеленський поговорив з Джонсоном по телефону

05.08.2019

Президент України Володимир Зеленський провів перший телефонний розмова з новим прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

Зеленський привітав Джонсона з перемогою на недавніх виборах лідера Консервативної партії Великобританії і подякував британський уряд за незмінну позицію в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент висловив подяку за допомогу Україні у здійсненні реформ та посилення обороноздатності.

Мова йшла також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великобританії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на вищому рівні.

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