Зеленський поговорив з Джонсоном по телефону

Президент України Володимир Зеленський провів перший телефонний розмова з новим прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

Зеленський привітав Джонсона з перемогою на недавніх виборах лідера Консервативної партії Великобританії і подякував британський уряд за незмінну позицію в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент висловив подяку за допомогу Україні у здійсненні реформ та посилення обороноздатності.

Мова йшла також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великобританії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на вищому рівні.