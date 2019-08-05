Береза заявив, що швидше за все Британія доб’ється перегляду повернення РФ в ПАРЄ

Звернення британської делегації про перегляд повернення Росії в Парламентську асамблею Ради Європи, швидше за все, буде схвалено. Про це заявив екс-член української делегації в ПАРЄ і нардеп Борислав Береза у коментарі виданню «Гордон».

За його словами, в Європі є два табори: один підтримує РФ і закриває очі на дії Кремля, а другий обстоює права людини та європейські стандарти демократії.

«Вірогідність того, що британська делегація в ПАРЄ доб’ється перегляду повернення РФ, висока. Питання в тому, яким буде результат. Баланс сил приблизно однаковий. Тому вирішальними можуть стати навіть кілька голосів», — зазначив Береза.

Також він підкреслив, що розгін учасників мітингу в Москві і їх затримання – це ще одне підтвердження того, що російська влада не має наміру дотримуватися права людини.

«Ми попереджали Європу про це, але дуже часто люди вважають за краще пробігтися по граблях, не почувши заперечень. Подивимося, які висновки будуть зроблені. Але на сьогодні ситуація для Росії несприятлива», — розповідає екс-нардеп.

Він додав, що Кремль ігнорує рішення проблем, пов’язаних з Донбасом, і європейські партнери це бачать, точно так само, як і протести в Москві, тому необхідно чекати вересня.