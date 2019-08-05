Кличко закричав на Портникова

Мер Києва Віталій Кличко закричав на журналіста Віталія Портникова після запитання, а чому в Києві так погано будують метро.

«А скажіть, чому метро в Києві будується так, ніби це не мегаполіс, а якесь маленьке провінційне місто? Такими темпами? Вас самого не турбують такі темпи?» — запитав Портников.

«Ми зараз взялися за метрополітен. Але хочу нагадати, що чотири роки тому місто було на межі банкрутства. Бюджет нашого міста складав 18 млрд. Борги – 25… За які гроші, скажіть будь ласка, ми можемо будувати метро?!» — зірвався на крик Кличка