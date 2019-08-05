Нова влада свідомо підриває довіру до ЗМІ — Медиадвижение

Співробітник ОП, який передав копію заяви журналістам, свідомо сприяв поширенню неправдивої новини, підкреслюють представники медіа…

Медиадвижение Медіа за усвідомлений вибір вважає поширення співробітником Офісу президента неправдивої інформації про нібито заяву на звільнення голови ВП Андрія Богдана цілеспрямованою провокацією проти ЗМІ з метою підірвати довіру до них у суспільстві.

Про це йдеться в заяві руху.

Зазначається, що працівник ОП, який передав копію заяви одночасно кільком журналістам, свідомо сприяв поширенню неправдивої новини.

За інформацією Дзеркала тижня та інших джерел, цією людиною є заступник голови ВП Кирило Тимошенко. Сам він це заперечує.

«Ми вважаємо неприпустимою ситуацію, коли державні службовці та політики свідомо поширюють неправдиву інформацію, підриваючи довіру суспільства до ЗМІ. Особливе занепокоєння викликає реакція глави держави Володимира Зеленського, який не визнав некоректність дій своїх підлеглих», — йдеться в заяві.

Підписанти вважають маніпулятивним протиставлення безпосереднього спілкування політиків з громадянами через соцмережі і «опосередкованої» комунікації через ЗМІ.

«Підзвітність влади суспільству через ЗМІ не можна замінити комфортним спілкуванням народних обранців в соцмережах, адже суспільство — це не тільки їх френди і фоловерів», — йдеться в заяві.

Представники медіа підкреслили, що «на зміну непублічним відносин (журналістів — ред.) з політиками, «зливу» і взаємним послуг повинні прийти прозорість, перевірка фактів і неухильне дотримання професійних стандартів».