Журналісти погрожують бойкотом, а на Банковій бояться померти зі сміху — експерт

Петро Порошенко разом з Віктором Медведчуком скупили купу ЗМІ разом з журналістами, провідними журналістами, зверніть увагу. Так-так, Матвій Ганапольський, Віталій Портников, Дмитро Чекалкін та інші порохолюбы — це топи української журналістики. І всі вони нищівно, ганебно програли Володимиру Зеленському…

Андрій Богдан явно кайфує від тимчасової ролі головного ньюсмейкера, яка дісталася йому на період, коли Володимиру Зеленському натурально нема чого сказати і тому краще помовчати.

Таку думку висловив сьогодні в ФБ політичний експерт Олександр Кочетков.

Однак репліка щодо того, що нова влада здатна обійтися без журналістів — це вже не епатаж і не троллінг, а цілком виважена позиція.

Логіка тут приблизно така.

Петро Порошенко разом з Віктором Медведчуком скупили купу ЗМІ разом з журналістами, провідними журналістами, зверніть увагу. Так-так, Матвій Ганапольський, Віталій Портников, Дмитро Чекалкін та інші порохолюбы — це топи української журналістики. І всі вони нищівно, ганебно програли Володимиру Зеленському, який обходився безкоштовними засобами комунікації з суспільством — Ютубом, соцмережами, блогерами-прихильниками.

Тоді навіщо новій владі витрачати час і сили, не кажучи вже про гроші, на вітчизняну журналістику?

Розумієте, крім уміння зв’язно викладати, з чим нині теж проблема, справжні журналісти повинні задавати стандарти — поінформованості, розуміння, моральності.

А наше суспільство бачить, що журналісти готові на все заради зайвої копійки, готові медійно обслуговувати будь-якого виродка у владі, нехай у нього руки по лікоть в крові, готові брехати, огульно звинувачувати, несправедливо відбілювати, якщо за це заплатять або накаже медійний начальство.

Для мене суперхарактерный приклад — Ігор Мусійчук і Ростислав Розенблат. Плювати, що до вироку не дійшло, але всі ж розуміють, що вони публічно погоріли на хабарництві. І наші ЗМІ, не кривлячись, продовжували запрошувати їх на ефіри. Журналісти прихильно слухали їх міркування, спілкувалися з ними, брали інтерв’ю, кивали мудрим роздумів…

І зараз ці люди лякають бойкотом офіс президента?! Спустіться на землю! Будь-яке висловлювання від «узеленского» автоматично розходиться сотнями тисяч прочитань в Неті, стає основою новинних повідомлень, статей і телепередач. Тому що самі продукувати контент наші журналісти тупо розучилися.

Українське суспільство давно не вірить українській журналістиці. І винні в цьому самі журналісти, підірвали моральні основи своєї професії.

До речі, мінімізації контактів з офіційною пресою для нової влади — це ще і мінімізація впливу на неї з боку олігархату. Який давно взяв на службу самі золоті пера країни.