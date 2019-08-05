Добкін побував на допиті в ГПУ (відео)

За президентської каденції Януковича саме Михайло Добкін головував у Харківській області

Одіозний нардеп Михайло Добкін з’явився на допит до генпрокуратури у справі про ймовірний замах на президента-утікача Віктора Януковича, повідомляє “5 канал”.

Слідчі ГПУ викликали на допит народного обранця вдруге. Вперше він не з’явився. Перед тим як зайти до установи, Михайло Добкін зустрівся зі своїм адвокатом і зробив селфі на ганку слідчого відомства. У стінах самої Генеральної прокуратури перебував близько трьох годин.

Зазначається, що допитували Добкіна як свідка у кримінальному провадженні, яке тягнеться з травня 2015 року про буцімто замах на президента-втікача Віктора Януковича. Слідчі намагаються встановити, чи стріляли в Януковича невідомі з вогнепальної зброї між 21 та 22 лютого 2014 року.

Варто зауважити – за президентської каденції ексчільника держави саме Михайло Добкін головував у Харківській області. Тоді, 22 лютого 2014-го року, в Харкові відбувся з’їзд депутатів. На ньому мав бути присутній і Янукович. Але, за словами Добкіна, той його нібито переконав не приїздити.

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“Я сьогодні був допитаний як свідок у кримінальній справі за фактом замаху на життя колишнього президента України – Віктора Януковича. В частині, в якій я міг свідчити – це останні дні перебування його в Україні, в місті Харків. Підтвердив, що була загроза життю Януковича, що не за своїм бажанням він покинув країну. Інформації від кілерів або замовників у мене точно не було. Тому я розповів те, що знав, те, що пам’ятаю сьогодні”, – розповів Добкін.

Нагадаємо, що в Харкові суд розпочав розгляд справи щодо народного депутата Михайла Добкіна. Його звинувачують у шахрайстві та зловживанні владою за часів, коли він був чільником міста.

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