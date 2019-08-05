“Путин обречен проиграть”. Виталий Портников дал свой прогноз

Жестокий разгон демонстрантов, которые борются за регистрацию оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, связан со страхом президента России Владимира Путина потерять власть.

Ведь нынешняя ситуация повторяет сценарий 80-90-х годов ХХ века, когда гласность развалила СССР, пишет украинский журналист Виталий Портников в статье для “Белсат”.

“Тогдашний режим, против которого выступали протестующие, казался незыблемым еще в большей степени, чем режим Путина. На момент начала протестов он существовал не двадцать, а семьдесят лет и был основан не только на любви к вождю, но и на безумной идеологии, которая, однако, привлекала большинство населения тогдашнего СССР. А отсталость и информационная закрытость советских людей была несравнима с отсталостью и информационной изолированностью современных россиян”, – объяснил Портников.

Митинг в Москве

Deutsche Welle

Журналист считает, что и тогда, и сейчас российская власть нервничает, поскольку является режимом, который вообще не умеет существовать в условиях информационной и политической конкуренции. В подтверждение своих слов он напомнил, что коммунисты не выиграли ни одних честных выборов ни России, ни в СССР. Более того, единственные честные выборы, выборы в Учредительное собрание, они с позором проиграли – при том, что контролировали власть.

“А все остальные выборы, в которых участвовали представители компартии, были имитацией. Как только на территорию России пришла гласность, коммунисты стали проигрывать одни выборы за другими, а там и вовсе превратились в политическую фата-моргану. Режим Путина тоже оформлялся путем зачистки информационного поля страны. Да, при этом он был силен не только пропагандой, но и социальными преференциями. Но лишних “нефтедолларов” у Путина больше нет, осталась одна пропаганда. А это означает, что в случае начала очередной “гласности”, в случае начала реальной политической конкуренции этот режим рухнет”, – говорит Портников.

При этом, подчеркивает он, не факт, что Путин проиграет какому-нибудь записному либералу. Ведь его “наследником” вполне может стать какой-нибудь шовинист или просто популист, которого журналист называет “российским Зеленским”.

“Путин обречен проиграть любому “новому лицу”. И это именно то, чего российская власть старается не допустить. Она закручивает гайки все сильнее именно потому, что опасается любой – даже на уровне местного самоуправления – реальной политической конкуренции. Потому что именно в такой конкуренции и заключена кощеева смерть”, – подытожил Портников.

Источник: Обозреватель

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