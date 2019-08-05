Олександр Деркач: “Куди котиться банківський сектор”

Куди котиться банківський сектор.

Схоже, знову в онлайн. Як 20 років тому. Але на іншому рівні. Нещодавно я писав про засновника однієї з найбільших китайських компаній Alibaba Group Holding, селф-мейд мільярдера Джека Ма. Який вирішив залишити посаду СЕО і повернутися на викладацьку роботу. Думаю, він там затримається недовго. Створений ним 4 роки тому онлайн банк MYBank сьогодні розвивається настільки стрімко, що можна думати про експансію на світові ринки.

Бізнес-модель банку дуже проста. Він видає кредити малому і середньому бізнесу, який в Китаї забезпечує 60 відсотків ВВП і дає роботу 80 відсоткам населення. Компанія оформляє заявку на кредит в смартфоні. На мобільному додатку банку. Програмне забезпечення банку, здатне аналізувати в режимі реального часу до 3200 параметрів, приймає рішення про видачу. Термін розгляду 3 хвилини. MYBank за 4 роки вже видав еквіваленті 290 млрд. доларів 16 мільйонів компаній при рівні дефолту 1 відсоток.

Для розуміння, це розмір активів приблизно 30-го європейського банку. До речі, по цьому ж шляху рухаються і інші китайські банки. Не віртуальні. Другий за обсягом кредитування в країні, Construction Bank, запустив у вересні минулого року свій мобільний додаток, що дозволяє приймати рішення про видачу кредитів обсягом до 700 тис. доларів в одні руки, протягом 2-х хвилин.

Олександр Деркач