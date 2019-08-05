До ПЦУ приєдналася ще одна громада на Рівненщині

Парафіяни Свято-Іоанно-Богословського храму, що розташований у селі Заболоття на Рівненщині приєдналися до Православної Церкви України. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на повідомлення ПЦУ в соціальній мережі фейсбук.

У повідомлення йдеться: «До нашої церковної родини приєдналася ще одна громада на Рівненщині. Парафіяни Свято-Іоанно-Богословського храму, що розташований у селі Заболоття Володимирецького району, ухвалили рішення перейти з Московського Патріархату до Православної Церкви України. Релігійну громаду офіційно перереєстровано, з чим ми вітаємо усіх вірян. Дякуємо за довіру та надію в об’єднання всього українського православ’я».

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Нагадаємо, що наприкінці липня повідомлялося про те, що релігійна громада парафії святителя Луки Кримського, яка діє на території Рівненської області, перейшла до ПЦУ.

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