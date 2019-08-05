ЧЕСНО: “Силу і честь” та Вілкула фінансувала людина з підприємства Ахметова

Найбільше за рекламу “Сила і честь” заплатила ТРК “Україна”, яка належить тому ж таки Ахметову.

Партія “Сила і честь” Ігоря Смешка отримала понад 200 тисяч гривень від працівника компанії “Метінвест Холдинг” олігарха Ріната Ахметова. Ця ж людина дала 1,5 мільйона гривень на президентську кампанію Олександра Вілкула. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на громадський рух ЧЕСНО.

Загалом партія Смешка, яка набрала на парламентських виборах 3,8% голосів, витратила на кампанію 26,8 мільйона гривень. Найбільша частина суми у виборчому фонді, а саме 26,73 мільйона гривень, — це кошти самої партії. Однак ще були внески фізичних осіб на суму 248,4 тисячі гривень, більшість з якої — 210 тисяч — переказав Сергій Сухов із Маріуполя. Людина з ідентичними прізвищем, ім’ям і по батькові є співробітником ТОВ “Метінвест Холдинг”.

Дружина Сухова Ксенія працює заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів Маріупольської міської ради.

“Цікаво, що маріупольські чиновники та працівники підприємств Ріната Ахметова цьогоріч фінансували президентські кампанії Олександра Вілкула та Олега Ляшка. При цьому Сергій Сухов у лютому 2019 року перерахував у виборчий фонд Вілкула 1,5 мільйона гривень”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначає ЧЕСНО, левову частку з виборчого фонду — 20 мільйонів гривень — партія Смешка витратила на телерекламу. Найбільше за рекламу “Сила і честь” заплатила ТРК “Україна”, яка належить тому ж таки Ахметову.

Нагадаємо, на виборах до Верховної Ради “Сила і честь” отримала 3,82% і не пройшла в парламент. Однак ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.

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