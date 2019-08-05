Ердоган оголосив про нову операції Туреччини в Сирії

Президент Туреччини анонсував нову військову операцію турецької армії в Сирії – на схід від Євфрату. Ердоган підкреслив, що вже поділився планами військової операції з США та Росією. “Газета.Ru” проаналізувала військово-політичну обстановку в регіоні і те, навіщо президенту Туреччини була потрібна ще одна операція.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок нового наступу в контрольованому курдами районі на схід від Євфрату в північній частині Сирії.

«Ми вже увійшли в Афрін, Джераблус і Ель-Баб. Зараз ми йдемо на схід від Євфрату», — заявив він у неділю 4 серпня.

За словами глави Туреччини, він вже поділився планами військової операції з США та Росією.

Раніше стало відомо, що переговори між США і Туреччиною про створення зони безпеки на схід від Євфрату зайшли в глухий кут з-за вимог Ердогана до американцям припинити підтримку курдських загонів. США, зокрема, підтримують курдську угруповання YPG, яку в Туреччині вважають союзником забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (РПК).

Нинішній наступ буде третьою військовою операцією Туреччини в Сирії за останні роки. У 2016 році Ердоган почав операцію «Щит Євфрату», в 2018 році — «Оливкову гілку», метою якої було захоплення Африна. Наприкінці червня того року президент США Дональд Трамп заявив, що запобіг «знищує» удар турецьких сил курдам в Сирії.

В даний час адміністрація Дональда Трампа робить останню спробу запобігти турецьке вторгнення в північно-східну Сирії, яке, як вона очікує, відбудеться протягом наступних двох тижнів, — повідомляє The Washington Post.

Десятки тисяч турецьких солдатів зосереджені на кордоні з Сирією, включаючи підрозділи сил спеціальних операцій, що раніше брали участь у двох військових місіях Анкари в сусідній арабській республіці.

Делегація міністерства оборони США високого рівня планує представити те, що офіційні особи у Вашингтоні називають «остаточним пропозицією» за рішенням проблем Туреччини на зустрічі 5 серпня в Анкарі.

Зустріч знаменує собою кульмінацію багаторічного спору між двома союзниками по НАТО щодо триваючої підтримки Сполученими Штатами «Загонів народної самооборони» (YPG) сирійських курдів, які були головною наземної силою в бойових діях очолюваної США коаліції проти терористичного угрупування «Ісламська держава» на сході Сирії.

Між тим, Анкара вважає ополчення сирійських курдів «терористичною організацією» і домагається згортання зв’язків між YPG і США. Разом з тим турецька влада вже кілька років наполягають на необхідності створення на північному сході Сирії «зони безпеки», яка б захистила Туреччину від «терористичної загрози» з боку курдів.

Провал зусиль США щодо стримування Туреччини від розгортання чергової військової операції в Сирії може призвести до руйнівної збройного конфлікту в регіоні і поглиблення хаосу в американо-турецьких відносинах, ставлячи під загрозу зусилля по остаточному розгрому залишків ІГ і мета президента Трампа вивести війська США з Сирії, — зазначає WP.

За даними видання, пропозиція американської адміністрації включає в себе спільну військову операцію США і Туреччини, щоб убезпечити смугу на південь від сирійсько-турецького кордону глибиною дев’ять миль (14,5 км) і довжиною 87 миль (140 км), з якої будуть виведені курдські бійці. Американські і турецькі військові слідом за цим ліквідували б зміцнення YPG зазначеної в «зоні безпеки» і потім приступили б до спільного патрулювання району. Ці дані наводить видання EurAsia Daily.

«Будь-які бойові дії в Сирії без погодження з законним і легітимним урядом цієї країни, безсумнівно, призведуть до чергового витка напруженості в цьому регіоні», — пояснила радник директора Російського інституту стратегічних досліджень Олена Супоніна.

Як підкреслив співрозмовник видання, Москва з великою тривогою спостерігає за розвитком військово-політичної обстановки в регіоні та з турботою ставиться до подібних заяв з турецької сторони.

«Поки це не впливає і, сподіваюся, не вплине на взаємодію країн-гарантів астанинського процесу — Росії, Туреччини й Ірану. Швидше за все, це головний біль для США, війська яких незаконно перебувають на північному сході Сирії, і до цих пір не дуже вдало лавирующие між союзними їм курдами з одного боку, і державою-учасницею НАТО — Туреччиною, з іншого», — констатувала Олена Супоніна.

Коротко нагадаємо, як протікали перші дві операції збройних сил Туреччини — «Щит Євфрату» і «Оливкова гілка».

«Щит Євфрату» — військова операція турецьких збройних сил, що проводилася за підтримки опозиційної Вільної сирійської армії на півночі Сирійської Арабської Республіки на території провінції Алеппо. Почалася в серпні 2016 року і завершилася в кінці березня 2017 року.

Ердоган в серпні 2016 заявив, що дана операція спрямована проти ІГ і «терористичних груп сирійських курдів, що загрожують Туреччини».

Вранці 24 серпня 2016 року турецькі війська обстріляли позиції ІГ в Джераблусе, одночасно ВПС Туреччини завдали бомбових ударів по 11 цілях на території Сирії. Потім турецькі танки перетнули кордон і, приєднавшись до частин Вільної сирійської армії, атакували місто. Через кілька годин після початку наступу турецький спецназ і Шам-Легіон взяли під контроль перший населений пункт — Таль-Катийя. Терористи залишили селище, щоб зміцнити свої позиції в Джераблусе. Проте того ж дня бойовики втекли, і місто був зайнятий практично без бою. Формування ІГ відійшли в сторону Ель-Баба.

28 серпня турецькі ВПС завдали удару по території, зайнятій курдами, поблизу Джераблуса. 29 серпня турки вийшли до припливу Євфрату на північ від Манбиджа, займаного курдами.

У той же день МЗС Туреччини висунув курдам ультиматум, зажадавши від них відійти на схід від Євфрату, на заході якого варто Джераблус.

За повідомленням Генштабу ЗС Туреччини, з початку «Щита Євфрату» станом на 2 жовтня було нанесено 6319 ударів по 1657 об’єктів терористів, «повернуто під контроль» 960 кв. км територій, в тому числі населені пункти Увайшийах, Талл Атийах, Джуббан і ель Эййубийах на південь від міста Аль-Рай.

Тим не менш, до кінця 2016 року турецька армія так і не змогла домогтися захоплення міста Ель-Баб. Бої за цей населений пункт тривали більше чотирьох місяців, і в ході них армія Ердогана понесла серйозні втрати як у людей, так і в техніці. Особливо пригнічували турецьке керівництво значні втрати в новітньої техніки, включаючи танки «Леопард».

Проте Туреччина своїм вторгненням все ж розчленувала північно-західний і північно-східний курдська анклав, що припинило створення єдиної курдської автономії на кордоні Сирії і Туреччини. Військова операція, спрямована на витиснення курдів на лівий берег Євфрату, досягла мети — повністю взята під контроль кордон між Азазом і Євфратом з сирійської сторони.

Таким чином, перший етап операції «Щит Євфрату» був завершений — створена буферна зона з метою не допустити на цю територію курдів. 23 лютого 2017 року збройні сили Туреччини і загони сирійської опозиції в рамках операції «Щит Євфрату» все ж встановили контроль над містом Ель-Баб, тим самим завершивши другий етап бойових дій. 29 березня 2017 року Туреччина завершила операцію «Щит Євфрату».

Друга операція турецької армії, «Оливкова гілка», розпочалася 20 січня 2018 року. Її метою було звільнення району міста Афрін, розташованого в західній частині Сирійського Курдистану, від курдських терористів YPG (курдські загони народної самооборони) YPJ (курдські жіночі загони самооборони) і створення буферної зони на кордоні Туреччини та Сирії.

Генштаб ЗС Туреччини оголосив, що «операція на північному заході Сирії переслідує мету захистити кордони Туреччини, забезпечити безпеку і стабільність в регіоні. В рамках розпочатої операції «Оливкова гілка» будуть нейтралізовані бойовики (YPG, YPJ) і ІГ, а дружнє населення Африна звільнено від тиску і утисків терористів».

Турецькі офіційні особи заявили, що операція проводиться в рамках міжнародного права» з дотриманням територіальної цілісності Сирії. У свою чергу, сирійська влада кваліфікували дії турецької армії в січні 2018 року як агресію і порушення суверенітету Сирії.

6 березня 2018 року віце-прем’єр Туреччини Бекір Боздаг заявив, що за час операції турецькі військові взяли під свій контроль майже половину території сирійського Африна — 702 з 1920 кв. км, на яких розташовані 142 населених пункти. До 10 березня під контроль угрупування Вільна сирійська армія і турецьких НД перейшла вся прикордонна смуга території Африна, а також ряд великих міст, у тому числі Раджу, Бюльбюль і Джандарис.

Через два місяці після початку операції її головним підсумком стало встановлення турецького контролю над Африном — центром анклаву. Під контролем курдів залишився лише невелика територія на північний схід від Алеппо, затиснута з трьох сторін протурецкими бойовиками, а з півдня — урядовими силами.

Після взяття Африна Ердоган заявив, що Туреччина буде вести боротьбу в Сирії, поки не ліквідує терористичний коридор, який проходить через Манбидж, Кобани, Телль-Абьяд, Рас-ель-Айн і Ель-Камишли».

Є всі підстави вважати, що в ході запланованої третьої операції в Сирії Реджеп Ердоган планує встановити повний контроль над прикордонними районами Сирії, прилеглими до Турецькій республіці.