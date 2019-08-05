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В Україні заборонили популярний заспокійливий засіб

05.08.2019

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонили всі серії гомеопатичного засобу “Валеріанахеель”.

Таке рішення прийняли у п’ятницю 2 липня.

Мова йде про “Валеріанахеель”, краплі по 30 мл, виробництва “Biologische Heilmittel Heel GmbH”, Німеччина, з маркуванням іноземною мовою.

Заборонили всі серії препарату через факт реалізації незареєстрованої в Україні серії 80604 ліків “Валеріанахеель”.


В Україні заборонили гомеопатичний заспокійливий засіб

“Валеріанахель” призначають для лікування неврозів, неврастенії, підвищеної збудливості нервової системи, інсомнії й порушення процесу засинання.

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