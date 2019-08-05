Мажор, який влаштував смертельну ДТП у Києві, не прийшов на суд

У суді мали розглядати апеляцію прокуратури на те, що хлопця випустили із СІЗО під заставу

Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на сторінку у “Фейсбуці” спільноти “Київ оперативний”.

Зокрема, сьогодні суд мав розглядати апеляцію, але винуватець ДТП на нього не прийшов. Начебто він лікується, а тому засідання перенесли.

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