Відвів падаючий літак від житлових будинків: стало відомо про героїчний вчинок українського курсанта

Майбутній український військовий льотчик Олександр розповів про те, що трапилося з ним в 18-й самостійний політ. Після відмови двигунів літака йому довелося катапультуватися з висоти всього лише 400 метрів — так довго він тягнув, щоб переконатися, що літак впаде на полі, поза житлових будинків. Нагадаємо, ЗМІ повідомляли подробиці загибелі українського військового льотчика в Лівії.

«Літак впав між двома селами, якраз на ту частину поля, де вже скосили пшеницю. На щастя, ні фермерів, ні техніки на ній не було», — каже третьокурсник в інтерв’ю Армія Інформ.

Відразу ж після приземлення хлопцеві довелося зривати з себе всі нашивки, адже до кордону було зовсім близько. До льотчику відразу ж прибігли мешканці розташованих неподалік від місця НП сіл.

В частина льотчика доставляли на вертольоті, і під час польоту він весь час думав про те, що могло б статися, якби він не дотягнув до рятівного поля…

«Ніяких філософських думок на тему життя, дітей і вічності взагалі не було. Нас вчили, що закриваючи кришку ліхтаря, ми закриваємо кришку труни, і головне — її відкрити. Я її не відкрив, а скинув у повітря», — згадує про те, що трапилося герой.