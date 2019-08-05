Бутусов розповів, чому призначений Порошенко Сырский пішов на підвищення при Зеленском

Призначення Олександра Сырского на посаду командира сухопутних військ пов’язане з бажанням Генштабу підвищити якість управління армією. Про це написалжурналист Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

«На посаду командувача операцією Об’єднаних сил призначений генерал-лейтенант Володимир Кравченко, який займав пост командувача оперативного командування «Північ». Якщо давати оцінки значущості – Сырский отримав серйозне підвищення. Посаду командувача СВ (сухопутних військ ред.) – одна з ключових. Також крок вперед у кар’єрі зроблений і для Кравченко», – пише Бутусов.

За його словами, дані призначення зроблені за поданням начальника Генерального штабу Руслана Хомчака.

«Результати червневих навчань і методичних зборів командирів бригад на полігоні «Широкий лан» зазнали дуже критичному розбору з боку керівництва Генштабу. Організація одного з етапів маневрів взагалі була визнана незадовільною. Командування СВ останнім часом піддавався жорсткій критиці з боку НГШ, і звільнення Попко (екс-командувач сухопутних військ ред.) – результат оцінки стану сухопутних військ ЗСУ», – написав журналіст.

Юрій Бутусов зазначає, що начальник Генштабу поставив завдання змінити якість бойової підготовки, впровадити імпровізацію і самостійні рішення командирів усіх рівнів у ході навчальних занять, уникати заздалегідь спланованою і обумовленої показухи, яка мала місце під час навчань на «Широкому лані».

«У цих кадрових призначеннях немає політики – Сырский був призначений в ООС при Порошенко і просувався колишнім НГШ Муженко. І ці кадрові призначення не є провісниками реформ. Скоріше, це спроба підвищити якість управління і логіку в нинішньому форматі ЗСУ до моменту призначення нового міністра оборони», – пише Бутусов.

За його словами, мотивація різних бригад у складі сухопутних військ дуже різна і залежить багато в чому від командирів.

«Хотілося б, щоб нове командування сухопутних військ тепер відповідала не тільки за бойову складову, за нову якість бойової підготовки, за виховання командирів, у яких заохочується ініціатива, імпровізацію і самостійність в ході маневрів і бойових дій, але і за те, щоб командири вели себе самі як зразкові офіцери», – підкреслив Юрій Бутусов.