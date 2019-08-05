Призначення нового командування спрямоване на поліпшення керованості ВСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, — Бутусов

Сьогоднішні кадрові перестановки в ЗСУ не є чимось революційним — призначення зроблені за поданням начальника Генерального штабу Руслана Хомчака.

Про це пише главред Цензор.НЕМАЄ Юрій Бутусов.

Новопризначений командувачем Сухопутних військ Олександр Сырский, запевняє журналіст, отримав серйозне підвищення. Як і новий глава ООС Володимир Кравченко.

«Ці призначення, за оцінкою Цензор.НІ, спрямовані на поліпшення керованості ВСУ в тому руслі, як це бачить Хомчак. Результати червневих навчань і методичних зборів командирів бригад на полігоні «Широкий лан» зазнали критичному розбору з боку керівництва Генштабу, організація одного з етапів маневрів взагалі була визнана незадовільною. Командування СВ останнім часом піддавався жорсткій критиці з боку начальника Генштабу, і звільнення Попко — результат оцінки стану сухопутних військ ЗСУ. Хомчак поставив завдання змінити якість бойової підготовки, впровадити імпровізацію і самостійні рішення командирів усіх рівнів у ході навчальних занять, уникати заздалегідь спланованою і обумовленої показухи — а саме це мало місце на «Широкому лані», — пише Бутусов. Він підкреслює, що організація бойової підготовки в зоні ООС Сырским якраз отримала високу оцінку, тому його просування виглядає закономірним кроком».

«У цих кадрових призначеннях немає політики — Сырский був призначений в ООС при Порошенко і просувався колишнім начальником Генштабу Віктор Муженко. І ці кадрові призначення не є провісниками реформ. Скоріше, це спроба підвищити якість управління і логіку в нинішньому форматі ЗСУ до моменту призначення нового міністра оборони», — зазначає Бутусов.

За словами журналіста, новому командувачу Сухопутних військ доведеться вирішувати багато кадрові проблеми, насамперед на рівні командування ОК і командирів бригад.

«Бригади дуже різні, все залежить від командирів. Є мотивовані з’єднання, службою у яких пишаються, наприклад, 24-а механізована бригада полковника Валерія Гудзя.

А є такі випадки, як 92-я бригада, за якої майбутній народний депутат з Харкова Марія Мезенцева передала Володимиру Зеленському звернення волонтерів з проханням розглянути стан справ у бригаді і скандали з участю комбрига Володимира Кокорева», — нагадав Бутусов.

Він висловив побажання, щоб нове командування Сухопутних військ «відповідала не тільки за бойову складову, за нову якість бойової підготовки, за виховання командирів, у яких заохочується ініціатива, імпровізація і самостійність в ході маневрів і бойових дій, але і за те, щоб командири вели себе самі, як зразкові офіцери».

«Загалом, подивимося, як проявлять тепер себе нові призначення. Хвалити авансом нікого не варто, будемо чекати на результати, будемо намагатися їх висвітлити. Судячи з усього, ці кадрові зміни — далеко не останні», — резюмував Бутусов.

За інформацією Бутусова, звільненому з посади командувача Сухопутних військ (СВ) генерал-полковнику Сергію Попко запропонована посада начальника Головної інспекції Міністерства оборони. Це питання буде вирішене вже новим міністром.