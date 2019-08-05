Касьянов: Зеленський на шпагаті – відмовитися від світу не можна і неможливо здатися. Ніхто не пощадить

Хто б що не говорив про «совковості» Зеленського, Богдана, Разумкова, Арахамія, але насправді всі вони далекі від «совка». Вони всі – щасливі хлопці в коротких штанцях, граючись заробили свій перший мільйон, легко уклонившиеся від військової служби за сущі копійки, і, як їм здається, осідлавши фортуну. Про це у своєму блозі пише волонтер та блогер Юрій Касьянов.

Він зазначає, насправді Путіну на цих людей просто наплювати, тому що він – «совок». Путіну начхати на все, на санкції, і на все світове співтовариство разом узяте, тому що у нього є реальна мета – велика Росія, а не місце наглядача в Офісі президента, посаду в парламенті і довічна пенсія від Коломойського. Путіну на все це наплювати. Він настільки багатий, що не знає ціни грошам. Він настільки старий, що гроші втратили для нього сенс.

Касьянов пише, тому марно намагайтеся – світу не буде. Світ по-путінськи означає капітуляцію, приєднання України до Москви. І це ж означає кінець популярності Зеленського, кінець кар’єри спритних хлопців. «Зеленський на шпагаті. Відмовитися від світу не можна. І здатися неможливо. Ніхто не пощадить. Ні вчорашні супротивники, ні сьогоднішні ревнителі, ні праві, ні ліві – ніхто», – резюмував Касьянов.