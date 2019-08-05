У Києві створять спецпідрозділ для боротьби з бездомними на Південному вокзалі

Спецзагін поліції і медиків планують встановити в підземному переході на Південному вокзалі Києва. Про це повідомили в прес-службі Солом’янської райдержадміністрації.

Відомо, що дане рішення прийнято у зв’язку із запобіганням перебування на території вокзалу осіб без певного місця проживання.

«Спільно з представниками КП «Київблагоустрій», Солом’янського управління поліції, директором КП УЗН Солом’янського району та відділом контролю за благоустроєм РДА розглянули можливі шляхи вирішення проблеми засмічення площі і підземного переходу особами без певного місця проживання», — повідомляють в РДА.

Зазначимо, що в. о голови Солом’янської райдержадміністрації Володимир Бялковський заявив, що вважає за доцільне розмістити в підземному переході пост Нацполиции і установи охорони здоров’я для запобігання перебування бездомних.