Україна накопичила достатньо коштів для покриття виплат за держборгом в найближчі місяці, — Мінфін

В України на Єдиному казначейському рахунку достатньо накопичених коштів для пікових виплат за державним боргом у вересні, повідомили в Міністерстві фінансів.

«Станом на 1 серпня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 49,0 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ у гривневому еквіваленті 76,8 млрд грн. Накопичених коштів цілком достатньо для обслуговування і виплат державного боргу в найближчі місяці», — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, згідно з прогнозними розрахунками до кінця 2019 року на погашення та обслуговування внутрішнього і зовнішнього державного боргу потрібно направити в еквіваленті гривні 169 млрд грн (з яких 71,4 млрд грн за номінованими у гривні ОВДП, а інші виплати в іноземній валюті).

Для своєчасного і повного фінансування дефіциту та обслуговування боргу відповідно до Середньострокової стратегії управління держборгом важливим пріоритетом є концесійне (пільгове) фінансування від офіційних кредиторів (ЄС) і МФО (насамперед Світовий Банк). Таке фінансування є більш дешевим і довгим ринковими (комерційним) запозиченням. Таке фінансування в першу чергу залежить від продовження ефективної співпраці з МВФ», — зазначили в міністерстві.