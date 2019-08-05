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Думка офіцера ЗСУ: від перестановки кадрів в ЗСУ нічого не зміниться, «зраду» і перемогу будуть визначати накази Головнокомандувача

05.08.2019

Президент своїм указом призначив Олександра Сирского командувачем сухопутних військ Збройних сил. Коментуючи інформацію, блогер, військовий волонтер, офіцер запасу ЗСУ Мирослав Гай зазначив, що він особисто в цьому призначенні не бачить якийсь «зради».

За словами волонтера, армія продовжує співпрацю з НАТО, на керівних посадах досвідчені офіцери. Можна сперечатися про імена або підходах, але ми постійно реформувати армію до сумісності з НАТО. Тому, ці перестановки, хоча і важливі, але не погані або хороші. Основну «зраду» і перемогу будуть визначати накази Верховного Головнокомандувача, а бойові офіцери ці накази будуть виконувати.

Мирослав Гай вважає, що, якщо президент скаже піти вперед, то армія піде, але, коли він накаже відступити, то і тут армія виконає наказ. Армія готова виконувати наказ. Це її функція. Тому покладатися треба на ставлення громадянського суспільства і на громадський контроль. Від нас залежить, буде чи «зрада» або перемога.

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