Думка офіцера ЗСУ: від перестановки кадрів в ЗСУ нічого не зміниться, «зраду» і перемогу будуть визначати накази Головнокомандувача

Президент своїм указом призначив Олександра Сирского командувачем сухопутних військ Збройних сил. Коментуючи інформацію, блогер, військовий волонтер, офіцер запасу ЗСУ Мирослав Гай зазначив, що він особисто в цьому призначенні не бачить якийсь «зради».

За словами волонтера, армія продовжує співпрацю з НАТО, на керівних посадах досвідчені офіцери. Можна сперечатися про імена або підходах, але ми постійно реформувати армію до сумісності з НАТО. Тому, ці перестановки, хоча і важливі, але не погані або хороші. Основну «зраду» і перемогу будуть визначати накази Верховного Головнокомандувача, а бойові офіцери ці накази будуть виконувати.

Мирослав Гай вважає, що, якщо президент скаже піти вперед, то армія піде, але, коли він накаже відступити, то і тут армія виконає наказ. Армія готова виконувати наказ. Це її функція. Тому покладатися треба на ставлення громадянського суспільства і на громадський контроль. Від нас залежить, буде чи «зрада» або перемога.