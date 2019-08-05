Естонія не визнаватиме паспорти РФ, видані жителям Донбасу

Міністерство закордонних справ Естонії 5 серпня прийняло рішення не визнавати російські паспорти жителів Луганської і Донецької областей України, видані після 24 квітня 2019 року, якщо власники документом раніше не були громадянами РФ. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Це додаткова спроба підірвати незалежність України і закріпити нестабільну ситуацію з безпекою в Східній Україні. Це повністю суперечить духу Мінських урік.

Сьогоднішнє рішення Росії висловлює наше принципове засудження таких спроб Росії», — заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. Рішення набуває чинності з моменту прийняття. Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що вже понад 13 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти, значно частину з цих осіб українські правоохоронці вже ідентифікували.