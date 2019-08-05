«Він може втекти!»: екс-секретар міськради Дніпра Мішалов вимагає не дати втекти з награбованим мера Борису Філатову

Не минуло й чотирьох днів після першого випуску відеоблогу міського голови Бориса Філатова, в якому він звинуватив сім’ю Мишаловых в несумлінності в якості підрядника, як «відповідач», В’ячеслав Мішалов, вибухнув у відповідь відео.

Нагадаємо, що Філатов висловив бажання відправити Мишаловых за грати:

На жаль, відбулася зміна підрядника. Перший підрядник виявився максимально недобросовісним. І ще буде окрема історія, як ми з ними будемо розбиратися. Я кажу це відкрито, публічно. Я хотів би, щоб сім’ю Мишаловых посадили у в’язницю. Тому що зараз, після того, як ми змінили підрядника, і я написав на них заяву в прокуратуру про порушення кримінальної справи. Порушено кримінальну справу. І колишній директор колишнього підрядника перебуває під домашнім арештом.

У своїй відповіді на звинувачення, В’ячеслав Мішалов переадресував їх назад — до самого мера міста. Він заявив, що готовий розкрити всі схеми Бориса Альбертовича і розповісти про них журналістам і правоохоронцям. Назвавши Філатова «колишнім мером» і порадив йому «терміново шукати ізраїльські коріння». Крім цього, скандально відомий підрядник зазначив, що Філатов під тиском неспростовних доказів може втекти з країни «як вже робив раніше». Самі докази він пообіцяв почати озвучувати «в наступних серіях».

Сутичка почала набувати елементи епічності, затмевающие собою навіть битви при Фермопілах і Ватерлоо разом узяті, що не могло не позначитися на соціальних мережах, що посилено почали генерувати локальні меми по типу такого:

Однак, жарти жартами, а видання хотіло б нагадати про всі скандали, пов’язані з сім’єю Мишаловых.

Ще в 2016 році ми повідомляли про те, що ще під час перебування на посаді секретаря міської ради Дніпра, В’ячеслава Мішалова звинуватили в крадіжці цілого інтернет-проекту. Як розповів тоді Олексій Иванкин, творець OpenDataBot, саме секретар міськради був причетний до рейдерської атаки:У нас були і українські проекти. П’ять років тому ми інвестували в українську компанію, яка розвивала сайт «Клумба» (сервіс, де батьки продають нові і б/у речі для дітей), хоча нас всі відмовляли інвестувати в Україну. У результаті вийшло, що три роки тому наші частки в цьому активі вкрали. Вкрали з допомогою рейдерської атаки люди, які зараз нормально собі працюють у структурах місцевої влади Дніпра. Це секретар міської ради Дніпра В’ячеслав Мішалов і його давній бізнес-партнер, а сьогодні начальник Придніпровського відділу поліції по боротьбі з кіберзлочинністю Юрій Заскока. Сьогодні вони продовжують займатися тим, чим і займалися. Єдине, роблять це з державою.

Відповідно кримінальну справу за фактом крадіжки у нас бізнесу не розслідується вже три роки. З «Клумби» вкрали мою долю і мого партнера, були виведені активи, вивели домен і торговельні марки. Компанія залишилася цяцянкою.

У цьому ж році фірма «Майстер-Буд», що належить батькові В’ячеслава, Дмитру Мишалову виграла тендер на реконструкцію Набережної Перемоги, який з успіхом провалила.

Однак на цьому підрядники всієї Дніпра не зупинилися, і вже в січні 2017 року прийняли участь в аукціоні за систему ситуаційного спостереження. Особливо цікавим було те, що в торгах брали участь дві компанії — ТОВ «ИДТ» і ТОВ «Мегалінк», які безпосередньо пов’язані з Мишаловыми. У війні за 19 мільйонів з бюджету всі засоби хороші! І в будь-якому випадку, хто б не переміг — гроші з родини не підуть.

Але, звичайно, все описане вище затьмарює ремонт Нового мосту. Спершу, в листопаді 2017 року в ЗМІ потрапила інформація про те, що на цьому сумно відомому всьому місту об’єкті працюють солдати-строковики. При чому, за гроші, не безкоштовно. Проте в самому договорі не вказані терміни виконання робіт, а лише їх обсяг та сума, яку виплатять за їх виконання. Про це повідомив активіст В’ячеслав Поездник:

Сума договору — 10 000 грн. Строків у договорі немає, там тільки описаний вид робіт, які повинні виконати солдати. Це, якщо грубо, закрутити 100 гайок, просвердлити 50 дірок в бетоні і т. д.

Виходить, що ці роботи обійдуться Мишаловым всього 3 гривні/год на одного строковика? Економіка повинна бути економною!

До речі, це був не останній скандал, пов’язаний з оплатою праці робітникам. Незважаючи на те, що ремонт Нового мосту вже коштував В’ячеславу Мишалову крісла секретаря, його родина продовжувала активно економити (читайте — складати собі в кишеню) гроші. Після шуму, який підняли ЗМІ, солдат з мосту прибрали і залучили субпідрядника «Дніпрометробуд». І тут же вибухнув наступний скандал: робітники заявили, що їм доводиться працювати по 10 годин в день всього за 300 гривень/зміна. І навіть ці копійки виплачуються з великими затримками.

Природно, з таким підходом всі терміни були зірвані, а в лютому 2018 року заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар заявив про вручення директорам генпідрядника та підрядника підозри про злочин — заволодінні бюджетними коштами на ремонт мосту. До речі, генеральним підрядником на цьому об’єкті виступила фірма «Майстер-Профі». До речі, сума, в отмытии якій звинуватили фірму, склала 10 мільйонів. Чи варто уточнювати, що вона належить Дмитру Мишалову? І що його син пішов зі своєї посади через обґрунтованих підозр, що він прикладав всі зусилля для того, щоб поспіль дістався його родичам?

Наше видання продовжить стежити за розвитком конфлікту між мером Дніпра і екс-секретарем Дніпровського міськради. І хто вийде переможцем з цієї битви — вирішить історія. І, ми сподіваємося, суд.