З’ясувалося, кого Зеленський призначив командувачем ОС

Новопризначений командувач Об’єднаних силгенерал-лейтенант Володимир Кравченко був начальником оперативного командування «Північ», розташованого в Чернігові.

Інформацію про військовому розшукала «Країна». При цьому наголошується, що даних про те, що Кравченко залишав Чернігів і служив на Донбасі, журналісти поки не виявили.

Відомо, що командиром «Півночі» військовослужбовець був призначений в 2017 році. До цього працював заступником начальника штабу в тому ж ОК.

Генеральське звання він отримав у грудні 2014 року указом п’ятого президента Петра Порошенка.

«Про новий командуючому майже немає даних в інтернеті – у генерал-лейтенанта немає сторінки в «Вікіпедії», на відміну від усіх його попередників на цій посаді. Також його немає в соцмережах», – звернули увагу журналісти.

У декларації у Кравченка записана дружина Любов Василівна, яка працює в цій же військовій частині. У 2018 році вона задекларувала 72-метрову квартиру в Чернігові, а сам Кравченко в 2017-му майже гектар землі в селі Вознесенське.

Генерал-лейтенант є власником представницького Mercedes, однак не нового – 1998 року випуску. У нього двоє синів – Ігор та Олександр.

«Країна» також з’ясувала, що на подружжя оформлено понад 300 тисяч гривень кредитів у різних банках.

«Новий начальник ВОС – особистість максимально непублічна. Його навіть призначили простим указом – без офіційного подання президентом і поїздки на Донбас укупі з прес-конференцією», – додали журналісти.

Нагадаємо, раніше посаду командувача Об’єднаних сил обіймав Олександр Сырский. Після кадрових перестановок він став командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.