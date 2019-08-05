Зеленський користується послугами “чорного” лобіста з США

Маркус Коен, який у звіті лобістської компанії Signal Group Consulting, LLC фігурує як представник інтересів Володимира Зеленського і який підписував за нього документи у Вашингтоні, не зареєстрований у США і не має офісу за адресою, вказаною в документі.

Відсутність його офісу вказує на групу, що оперує “темними” грошима”.

Представниця американського Центру відповідальної політики Open Secrets, експертка з діяльності лобістів у Вашингтоні Анна Масолія: “Кінцевий бенефіціар цієї угоди Володимир Зеленський і його партія. Лобісти є відкритими у цьому плані, тоді як пан Зеленський це заперечує і називає дезінформацією.

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Добре, що ви подивилися на адресу пана Коена. Це те що ми робимо, коли відслідковуємо “темні” гроші. У багатьох випадках групи, які працюють з “темними” грошима, намагаються витрачати гроші у політиці і не лишати грошовий слід.

У цьому випадку офіс, у якому немає працівників, який не виглядає діючим, це одна з ознак, яка свідчить про існування групи, що оперує “темними” грошима”.

Деталі: Журналісти “Голосу Америки” перевірили, чи існує офіс Коена за вказаною у звіті адресою – “Київ, Велика Васильківська, 72 Торговельний центр “Олімпійський”, 2 поверх”.

“Пройшлися і не побачили ніяких діючих офісів – там є магазин і порожні приміщення. Хто такий Маркус Коен, ніхто про нього не знає. Він не зареєстрований у Сполучених Штатах, ніде не з’являвся з лобістською діяльністю, про нього не відомо в Україні”.

Що передувало:

Зеленський заперечив, що під час президентських виборів користувався послугами лобістів у США, зазначивши, що “ніколи не зустрічався ні з одним лобістом, ні з одним посередником, нікого про це не просив”.

На запитання, чи не міг хтось діяти в його інтересах, Зеленський відповів: “Я не знаю, напевне, вони ж там брехню не пишуть – хтось може (замовляв послуги лобістів у США – ред.), я цього не робив, мені це не потрібно, я нікому ніякої копійки не платив”.

Історія питання:

17 квітня в акаунті “Команди Зеленського” в Facebook спростували інформацію про наявність американського лобі для організації візиту Зеленського в США. “У нас немає контракту з компанією Сигнал Груп”, – заявили представники кандидата.

17 липня компанія Signal Group Consulting, LLC подала звіт про виконану роботу на користь Володимира Зеленського у Міністерство Юстиції США.

У звіті йдеться про послуги, які компанія надавала Зеленському під час другого туру президентських виборів між 3 квітня і 21 травня. Головна мета співпраці – “підняти імідж”. Сторони контракту – Signal Group Consulting, LLC та “Володимир Зеленський – Слуга Народу, за посередництва Маркуса Коена”.

Джерело – Українська правда

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