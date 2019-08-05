Україна не має жодної причини відмовлятися від Донбасу і Криму, — Казарін

Нова влада настільки нова, що кожного її представника починають тестувати на «червоні лінії». Будь інтерв’ю не обходиться без питання про те, де лежить межа компромісу. І найчастіше у відповідь ми чуємо про те, що «територіями не торгуємо».

По ідеї, ця фраза має нас заспокоювати. Повинна вселяти впевненість, що Київ не погодиться на перелицовку кордонів. Що пріоритетом служить будь-яка можливість повернути жовто-блакитний прапор на окуповані території.

Але як раз в таких заявах немає нічого заспокійливого. Хоча б тому, що завдяки гібридній війні Україна перестала бути гібридним державою.

Завжди є спокуса почати придумувати своє минуле із сьогодення. Заднім числом згладжувати кути, вирівнювати дороги, пом’якшувати суперечності. Але в тому і штука, що та довоєнна Україна могла похвалитися чим завгодно, крім суверенітету. Про це пише автор на сайті «Крим. Реалії».

У 1991 році Україна отримала незалежність не в результаті своїх діяльних зусиль. Її національно-визвольний рух важко було порівняти за масштабами з тими, що існували в Польщі чи Литві. Заради власної незалежності ці країни прагнули втекти з в’язниці. На відміну від України, яка здобула свободу лише тому, що в’язниця звалилася.

Можливо саме тому з 23 роки існування країни були епохою гібридної незалежності. Те, що дається задарма, цінується значно менше, ніж те, що отвоевывается самостійно. На два пострадянських десятиліття країна застрягла в межвременьи, намагаючись сформулювати зміст свого існування.

«Позаблоковість». «Багатовекторність». «Міст між Європою і Росією». Головне зміст українського вибору було відмову від вибору. У збереженні своєї «пограничности». «Транзитності». «Гібридності», якщо завгодно.

2014-й став для України саме тим, чим повинен був стати 1991-й. Рік перемоги повстання. Рік вторгнення. Рік, в якому почалася історія збройної боротьби за власну свободу. Зла іронія: якщо б Росія не наважилася на війну, український дрейф було б куди менше. А доля другого Майдану, з великою часткою ймовірності, нагадувала б долю першого.

Але саме Москва поставила крапку в історії української «багатовекторності». Змусивши країну відповідати на прокляті питання. Змусивши рубати гордиевы вузли і приймати рішення. Колишній баланс був порушений, і це дозволило Україні зайнятися українізацією самої себе.

І головним здобутком останніх п’яти років став суверенітет.

Україна отримала право самостійно визначати своє майбутнє. Не узгоджувати підручники історії з російськими політиками. Не озиратися на окрики Москви і не слухати голоси, що лунають із Кремля. Класичний шлях, який проходить колонія в момент розставання з метрополією. Україна розпочала цей шлях пізніше своїх західних сусідів, але краще пізно, ніж ніколи.

І коли українські політики твердять про те, що пріоритетом служить територіальна цілісність – це звучить досить тривожно.

Тому що російське вторгнення на Донбас – це війна не за території. Москві не потрібні східні регіони України, їй потрібна вся колишня радянська республіка. Підконтрольна, вторинна і буферна. Надзавдання Кремля полягає в тому, щоб вручити Києву Донбас в ролі троянського коня. Щоб той виконував роль повідця на шиї українського суверенітету. Щоб формальна підпорядкованість регіону Києву компенсувалася фактичним контролем Москви.

Якщо офіційна Україна і справді вирішить повернути Донбас – вона зможе домогтися цього досить швидко. Досить дати автономію. Легалізувати бойовиків за допомогою амністії і виборів. Москва передасть «моторолам» контроль над кордоном і збереже свій вплив на регіон. І якщо «пріоритет» – це «межі», то політики відзвітують нам про «історичному вихід з глухого кута».

Правда вони замовчать про те, яку ціну ми за це заплатимо.

Вся нинішня війна йде не за територією, а за суверенітет. Комусь може здаватися, що лінія фронту – це плацдарм для звільнення Донбасу. Але поки Росія продовжує експансію, справедливіше буде сказати, що фронт – це «лінія оборони». Завдання якої – домогтися того, щоб доля «ЛДНР» не спіткала Харків або Одесу.

Якщо Москва визнає можливим обміняти окупований схід на контроль над усією Україною – вона без зволікання це зробить. Попутно позбувшись від санкцій, статусу вигнанця і звання «загрози світу». Якщо для Києва пріоритетом буде повернення територій за будь-яку ціну – то дуже скоро ми знову повернемося в наше гібридне минуле. В якому, до того ж, не буде Криму. Зате з’явиться свій територіальний «чорнобиль», за допомогою якого Москва буде знищувати українське право на майбутнє.

Уникнути цього можна лише в тому випадку, якщо червоною лінією для Києва буде суверенітет.

Той самий, що країна знайшла зовсім недавно. За який вже заплатила життям тринадцяти тисяч людей. І за який – будемо чесні – продовжить платити до тих пір, поки в Росії не ослабнуть її фантомні імперські болю. Через цей шлях проходила будь-колишня колонія – і в нашому досвіді немає нічого унікального.

Суверенітет важливіше територій. Саме він повинен служити тими контрольними вагами, на яких Київ стане зважувати ціну будь-якої угоди. Саме за суверенітет Україна бореться останні п’ять років. І саме його Москва намагається обнулити протягом всієї історії незалежності нашої країни.

Україна не має жодної причини відмовлятися від Донбасу і Криму. Але точно так само у неї немає жодної причини погоджуватися на механічну реінтеграцію, якщо в обмін Москва вимагатиме віддати майбутнє країни.

Павло Казарін