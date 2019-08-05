Битва забудовників і дивляться. Переможець отримає Київ

Якщо переїзд Зе на Європейську площу проспонсорують Вавриш і невідомі «з Панами», які стоять за цим «Левом», що ж вони попросять натомість? Частку в дерибані за схемою Кличко?

Замість зміни правил і повного перезавантаження в столиці спостерігається змагання кланів не дуже відрізняються один від одного — Столар і Микитась або Вавриш і Ісаєнко? Кличко-Палатний або Ткаченко-Холодів? Якщо вірити столичному градоначальнику, Андрій Богдан намагався нав’язати йому своїх «смотрящих». Відповіддю стала історія від Богдана — про те, як при Віталій Кличко колишні «регіонали» з оточення Льовочкіна і Фірташа грабували столичний бюджет. Вже на наступний день мер Києва «вдарив козирем» у вигляді адвоката Дональда Трампа. Чия візьме?

1.«Пацан жорстко наїхав на пацана»

Взаємними викриттями глава АП Зеленського, якого тепер модно називати головою офісу Президента, і мер Києва Віталій Кличко веселять публіку щодня. 1 серпня Богдан потроллил опонента заявою про свою відставку, але образився не Кличко, а журналісти, яких використовували для «вкидання». Пізніше Володимир Зеленський зізнався: «Ми всі написали заяви» і пообіцяв, що, якщо суспільство скаже «треба», він відповість «є» — тобто, Богдана звільнить.

Розмазуючи Кличко на брифінгу, Богдан згадав все. І про віденський “договірняк” з участю орієнтованих на Москву олігархів Фірташа і Льовочкіна. Результатом якого стало поглинання «Удару» т. зв. партією Порошенко. І про світову славу, яка потонула в корупційне болото. І про політичну відповідальність, яку повинен понести боксер — за те, що, як говорять ображені соратники, «продав «ударівців» Петі за 150 лямів». І про мости, на яких проколовся Кличко.

Андрій Богдан твердо націлився позбавити боксера повноважень голови КМДА. За його словами, парламентер від одного з петиных «смотрящих» пропонував «зеленим» залишити в спокої Кличко в обмін на хабар у 20 млн. доларів — половину річного прибутку столичної мафії.

Журналістам Богдан пояснив, що мав 2 зустрічі з Кличком і мало не благав того відмовитися від інституту «смотрящих». А той зізнався, що «куратори» контролюють в Київраді більшість, і він безсилий проти цього.

«Підколов» Богдан столичного градоначальника і спогадом про його польоті чартером Столара в 2017 році. Тоді журналісти «Схем» засікли прибуття Кличка в компанії головних забудовників Києва, серед яких був і нардеп від БПП Максим Микитась, і «тіньової мер Києва Вадим Столар.

Начебто не секрет, що Микитась і Столар є ляльководами більшості в столичній міськраді складається з представників БПП. І Київраду порошеновская рать отримала не чесно, а з допомогою «сіток» підкупу, успадкованих від колишнього мера Леоніда Черновецького.

Хто такий Вадим Столар? Головний «смотрящий» по Києву від Порошенка. Один з винуватців будівельної афери «Еліта-центр». Колишній «регіонал» і член команди Черновецького, який забезпечував виборчу кампанію Порошенко, щоб зберегти свої тіньові доходи. Ми писали, що до Кличка він потрапив з подачі свого партнера по будівельному бізнесу Сергія Льовочкіна: https://ord-ua.com/2018/01/03/don-iz-oboloni-vadim-stolar-kak-oligarhi-klichko-grabyat-kiev/?page=3После програшу Порошенко Столар придбав прохідне місце в рядах у кума Путіна Медведчука в «ОПЗЖ» і зараз захищений недоторканністю.

Хто такий Максим Микитась? Тепер вже екс-нардеп від БПП, а до 2016го був депутатом Київради і очолював державну корпорацію «Укрбуд», яка по суті – лише «дах» різних фірм, зареєстрованих в офшорах: https://ord-ua.com/2016/07/28/kvazi-vyiboryi-2016-kak-ugroza-natsionalnoj-bezopasnosti-shahov-mikitas-bogdan-i-drugie-zhuliko-bandito-v-vr/ При Президентові Яуковиче був його партнером старшого сина.

2.Кличко, або Як розміняти світову славу на мідяки

Коли Кличко йшов на вибори, багато міркували: чи не зможе людина з таким спортивним ім’ям розмінюватися на злодійські схеми. А йому і не довелося красти своїми руками, достатньо було «не помічати». Усіма тіньовими схемами відав сірий кардинал Столар. А за силову бік відповідав близький друг – виходець з ОЗУ Рибки, титушковод Артур Палатний.

Про Палатний ми теж розповідали — нардеп 2х скликань (від «Удару» та від БПП), який як законотворця запам’ятався пропозицією ввести кримінальну відповідальність за наклеп, а за рамками ВР прославився як кримінальний король столиці. Наближені до Кличка чиновники вимагали у власників Мафів мзду, а бойовики «короля Артура» під час нічних нальотів ламали майно і кістки тим, хто відмовився платити: https://ord-ua.com/2017/01/07/zelenyie-chelovechki-palatnogo-v-vojne-kotoruyu-klichko-vedet-protiv-malogo-biznesa/

Киянам обіцяли, що під знесеними МАФами з’являться парки, але очищена від малого бізнесу земля тут же передавалася під будівництво ТРЦ і РК.

За роки мерства Кличко не порадував жодної новою станцією метро, ні одним серйозним проектом, доведеним до розуму. Пішохідний міст побудували з масою порушень і він не введений в експлуатацію, тобто – небезпечний приблизно як табір «Вікторія» в Одесі (де згоріли діти).

Перераховуючи свої заслуги, боксер сказав, що бюджет Києва збільшився при ньому майже втричі. Хоча це результат децентралізації, а не його мерства, бюджет і правда «жирний» — 57,4 мільярда грн . І як же їм розпоряджається Віталій Кличко? 15 млн. грн. — на ремонт сходів на Пейзажній алеї, 420 мільйонів гривень (!) – на «Скляний міст» до дня Києва…

«Наїжджаючи» на боксера, Богдан перерахував всі мостові скандали. Подільський міст «з’їв» 6 млрд. грн., які виграла фірма-прокладка, пов’язана з Порошенком. Шулявський реконструює дружок Кличко — Микитась. Гроші на Скляний міст розікрала пов’язана зі Столар фірма…

Скляні ділянки пішохідного мосту, на якому стрибали для піару брати Клички, вкрилися тріщинами на другий день після відкриття. В експлуатацію міст не введений і НАБУ підозрює підлеглих мера в розтраті. Виграла тендер фірма «Спецавто-буд», що має ознаки фіктивності. До Майдану вона фігурувала в проектах «регіонала» Володимира Продивуса. А виконала проект (вкрадений у швейцарців, які розробляли цю ідею ще при Януковичі) фірма «Маст-буд» з Маріуполя. Вона розпиляла більшу частину бюджету, але близько 120 млн. грн. випарувалися «по дорозі».

Ремонт розв’язки на Шулявці повинен був обійтися бюджету в 600 млн. грн, а на сьогодні вже подорожчав до 2 мільярдів. Його ремонтом займається забудовник Микитась Максим, який набрав тендерів на кілька мільярдів.

Антимонопольний комітет оштрафував переможця — «Північно-український будівельний альянс» — за шахрайство з тендером. На що компанія пригрозила оголосити себе банкрутом. Виявилося, що грошима, отриманими від Кличка авансом, кредитувалася купівля землі на території колишнього заводу «Арсенал» іншою фірмою людей Микитася (ТОВ «Філософія девелопменту»). Підсумок: робіт на шляхопроводі кінця не видно, а Микитась має намір будувати на «Арсеналі» бізнес-центр.

Подільсько-Воскресенський міст — довгобуд, з яким пов’язані обіцянки Кличка пустити метро на Троєщину – це просто чорна діра, в якій потонули чергові інвестиції. Жителі Троєщини продовжують мріяти про метро, як і мешканці Виноградаря.

Наші джерела кажуть, що 40 млн доларів — сума, яку озвучив Андрій Богдан, говорячи про запропонованому його адміністрації «відкат» – насправді в 2-3 рази менше тіньових доходів столичної мафії, наближеної до Віталія Кличка.

«Що таке Київ? Є парковки і базари. Тільки з них Артур (Палатний) знімав 10 млн. гривень чорного налу в день. Щось віддається менеджменту — за збір незаконної данини і технічну сторону розкрадання бюджету, частина – Столар (наверх), і депутатам – щоб правильно голосували. Не платять за землю, не платять податків. Так що половина становила б не одну сотню мільйонів $. Льовочкін-Фірташ (представник — Столар) і Петя з Конона (представник — Кличко) ділили ці тіньові доходи навпіл. Потім люди Порошенко (і в тому числі Кличка) посунули Льовочкіна з Фірташем на 30/70 . Зараз Київ дерибанять Кличко і Палатний, Столар відійшов. Думаю, вони чесно хотіли домовитися з Богданом та Зеленським, пропонували 50/50, але щось не зрослося», — розповідає колишній друг і товариш Палатного і Кличко.

3.Вавриш, як ланка між Зе-командою і Медведчуком

Забудовник Андрій Вавриш хоче зайняти краще місце під столичним сонцем. Так хоче, що вже забезпечив Зеленського презентацією нового офісу в «Українському домі». Затія з переїздом зажадає 300 мільйонів гривень. Але Андрій Богдан натякнув на спонсорів: «Ми знайшли концепцію, що ми ні копійки не будемо платити з держбюджету». І це одразу нагадало історію про «данайцах, що дари приносять».

На інфографіці від «Чесно» — спискові нардепи від партії Медведчука, які розраховують процвітати при Володимирі Зеленском. Що стосується Дмитра Ісаєнка, він – партнер Андрія Ваврыша забудови Рибальського п-ва і забудову заводу «Арсенал».

Під час виборів до ВР один з близьких до Зе-команді тепер вже екс-нардепів – Сергій Лещенко – привернув увагу до того, що від «Слуги народу» по Києву висуваються тут і там маріонетки якогось Ваврыша. Конкретно по округу на Подолі, де балотувався Лещенко, перемогла від «Слуги народу» Анна Бондар, яка фігурувала у скандалі з подачею документів з ознаками підробки в комісію на заміщення посади головного архітектора Києва:

До 2015го Андрій Вавриш був середнього калібру чиновником, а зараз — управляє «Saga Development», яка будує в Одесі і Києві. Якщо вірити сайту новобудов ЛУН, цим забудовником здані три будинки, і «Сага» будує в Києві 9 житлових комплексів + один в Борисполі. Ми ж нарахував у Ваврыша 15 великих проектів. У чому ж загадка такого неймовірного успіху?

Нинішній Забудовник Вавриш сколотив бізнес-капітал, працюючи на одній з найбільш корупційних посад в КМДА – він був заступником голови Департаменту містобудування та архітектури КМДА та начальником Служби містобудівного кадастру. Видав, наприклад, необхідні документи на забудову півострова Рибальський, де у Порошенка був оборонний завод «Ленкузня» (який за фактом служив фірмою-прокладкою — див. «справа Свинарчуков»). Під завісу Порошенко продав завод разом з комунальною землею, яка, згідно Генплану, не підлягала житлової забудови. Але, завдяки чиновницької вправності Ваврыша, РК RYBALSKY будується, і житло в ньому на сьогодні продається за ціною 1,2 тис. $ за квадратний метр.

Тим самим Вавриш забезпечив розробку детального плану території, забудовою якою нині керує… сам Вавриш! А його партнером по ЖК RYBALSKY є скандальна компанія «Perfect Group», що належить колишньому «смотрящему» Януковича щодо забудови Києва — екс-заступник міністра ЖКГ Дмитро Ісаєнко.

У вузьких колах Ісаєнко називають легендою будівельних і земельних афер. А широкій публіці він відомий тим, що купив собі статус атошника, щоб уникнути люстрації, і поїхав на Кубу. А зараз Ісаєнко вже народний депутат від партії кума Путіна і Вавриш в партнерстві з них будує на землі заводу «Арсенал» (як і Микитась). Більше того — у розмові з журналістами «Бігус інфо» Вавриш назвав Ісаєнко своїм учителем:

Бічуя Кличко, голова Офісу Зеленського сказав, що статутний капітал пустушки, яка будувала «Скляний міст» Кличко — 6 тис. грн. Здається, Андрій Богдан не в курсі, що статутний капітал компанії Ваврыша, що займає провідні позиції на ринку – «аж» 10 000 гривень: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/38544111/

Ймовірний спонсор нового офісу Президента України Андрій Вавриш (ліворуч) близький до «завгоспу Януковича» і нардепам з «ОПЗЖ». Працював під началом у Кличка. Напевно, йому можна, раз дружний з самим Андрієм Богданом (праворуч). Фото bihus.info

Скоринг від ресурсу youcontrol.com.ua визначає фінансову стійкість «Саги» як незадовільну, фінансовий ризик, пов’язаний з нею – як високий. Її адресу знаходиться в офшорі, а кінцевий бенефіціар ховається під вивіскою: Панамська корпорація «Тревор бізнес С. А». І «Сага» — не єдина компанія, пов’язана з Ваврышем, чиї засновники заховані офшорі.

Вавриш є уповноваженою особою ще й “Ріверсайд девелопмент ЛТД” (40039630) з розміром статутного капіталу в 1 тисячу гривень, засновники якої — у “чорному списку” ЄС. Ця компанія зареєстрована у вересні 2015го, її основний вид діяльності – розроблення будівельних проектів, бенефіціар — все та ж Панамська «Тревор бізнес С. А», що й у «Саги». Обидві знаходяться в одному офісі по одному і тому ж адресою в республіці Панама.

Той же засновник з офшору і з тією ж адресою – і у ТОВ «Київський річковий вокзал» (40654985), контакти збігаються з будівлею на площі Поштовій, яке в столиці планують реконструювати колишні «регіонали», і в їх числі — найближчий соратник Медведчука Нестор Шуфрич. Це ТОВ існує 3 роки і уповноважена нею особа все те ж – Вавриш Андрій Валентинович!

Є й інші підозрілі «ТОВки», зареєстровані в офшорах після відходу Ваврыша з КМДА, якими він керує. У кожної — смішний статутний фонд і секретні бенефіціари.

Крім того, ще працюючи в КМДА під керівництвом Кличко, Вавриш був засновником кількох ТОВ, які займаються проектуванням, архітектурою, продажем та управлінням нерухомістю, наприклад: https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=12615245

«Сага» та інші офшорні «ТОВки» платити податки і розкривати своїх бенефіціарів не бажають. Та й репутація їх не хвилює. Мабуть, найсильніша сторона бізнесу Андрія Ваврыша – близькість до команди Володимира Зеленського

Хоча Вавриш і при Януковичі відчував себе добре (його вважали людиною екс-голови Державного управління справами Андрія Кравця), як про самостійне забудовника, про нього заговорили вперше в 2015 році. Він почав з нелегальної забудови дамби: http://nashigroshi.org/2015/09/08/blablabla/

4. «Король тютюнових Мафів» Холодів — ще один зв’язок з «ОПЗЖ»

Серед ймовірних наступників Кличко на посаді голови КМДА зараз обговорюються 2 кандидатури — це Гендиректор каналу Коломойського – Олександр Ткаченко, який увійшов до ВР за списком «Слуги народу» під № 6. І один з найодіозніших представників «Слуги» — 22 номер списку Андрій Холодів, який виявився одружений на київській тусовщиці і власниці салонів весільних суконь Катерини Шаховської, куме дружини Медведчука. Пара переважно проживає в Австрії і на Кіпрі, але якимось чином під час президентських виборів Андрій Холодів виявився активістом столичного штабу Зе-команди.

Ми про цю людину вже писали в статті про осіб, які компрометують Володимира Зеленського: https://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/

Ще кілька років тому у подружжя не було легальних джерел доходів, якими можна було б пояснити лакшері стиль пари мільйонерів – віллу у Відні за 6 мільйонів євро, автомобіль «Бентлі», на якому його дружина Катерина Шаховська влаштувала масштабну аварію на Хрещатику в 2011 році… Тоді дизайнерка не шаленій швидкості влетіла в купу автомобілів, знівечила 8 машин і покалічила регулювальника: https://www.youtube.com/watch?v=ofpTgqtVIFc

Справа в тому, що тютюновий магнат Андрій Іванович Холодів значився ФОПом, який займався консультуванням: https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=11222483

На сайті «Слуги» написано, що Холодів — заступник директора з зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Текам плюс». Яку зовнішньоекономічну діяльність веде фірма з узагальненим видом діяльності «неспеціалізована торгівля» (поширена форма для фіктивного підприємництва)?

Аналіз даних ресурсу youcontrol.com.ua говорить про те, що в групу компаній Холодових входить 10 підприємств. У тому числі – бізнес дружини, яка шиє сукні, і кілька компаній, що працюють у сфері нерухомості.

Претендент на пост глави КМДА поріднився з кумом Путіна. Дружина Андрія Холодова Катерина Шаховська – кума дружини Медведчука Оксани Марченко. Оксана хрестила синів Холодова. А Президент РФ Путін у 2004 році на прохання Оксани хрестив доньку Марченко і Медведчука – про це повідомляє телеканал Медведчука.

Серед тих, що займаються нерухомістю — власники Мафів: зареєстровані в 2015 році ТОВ «Юкрейн ріал естейт» (40197909). Її статутний капітал — 9 млн. грн, в числі засновників — дружина і брат Холодова. І ТОВ «Альбали» (40137876), зареєстрована на брата. І зареєстрована на тещу ТОВ «Еліт рент альянс» (38905745). Частина тютюнового бізнесу оформлена на партнера сім’ї Лесю Васильченко – в т. ч. ТОВ «Тютюн індастріал ЛТД» (41882098) з капіталом у 4 млн. грн. Торгівлю сигаретами та напоями в якості виду діяльності мають фірми, не пов’язані напряму з Холодовими.

Забавно, що минулого місяця на каналі 1+1 був сюжет про те, як столична тютюнові кіоски продають «ліві» сигарети за підробленими фіскальними чеками, як табачники крадуть ПДВ, який ми платимо з кожної покупки і зовсім не платять податки. Тільки в сюжеті не говориться, що столичні кіоски переважно належать Holodovu:

Так само писали, що Холодів виграв конкурс на установку в Києві майже 600 зупинок-ларьків, хоча в переліку засновників невідомого переможця — кіпрська компанія, а не Холодів. І не Столар, разом з яким нібито новоявлений зе-нардеп розділив цей тендер. А один із користувачів Фейсбук стверджує, що Холодів пов’язаний з Дмитром Белоцерковцем, який наближений до Кличка. «Всякі тендери – шмендеры через нього. Ну, знаєш у нас (в Києві) шість штук «зелені» (варто) кіоск поставити і стільки ж — прибрати. Коротше, крутий бізнесмен, стане нардепом – виштовхне з ринку всіх» — розповідали про Холодове напередодні виборів: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=676908189440229&set=pcb.676908369440211&type=3&theater

На самого Андрія Холодова оформлена сьогодні тільки частка в заводі «Ефкон-вікна» (32960203), який виробляє алюмінієвий профіль і який в 2012 році змінив власника в результаті рейдерського захоплення.

Розслідування програми «Схеми» встановило, що Холодів не мав права балотуватися, оскільки більше часу проводить за кордоном. Власне, як і деякі інші «слуги» з «Опозиційного блоку», які симпатизують країни-агресора. Журналісти кілька разів попереджали главу партії про те, що бекграунд цієї людини не відповідає задекларованим цінностей партії, але реакції не отримали.

Більш імовірним кандидатом все-таки вважають Олександра Ткаченка – генпродюсера 1+1, що для Києва було б не найгіршим варіантом. Але треба врахувати, що і Ткаченко має свій інтерес в будівельному бізнесі Ваврыша в Одесі, і навіть не проти зайнятися будівництвом у Києві: http://ord-ua.com/2019/08/02/u-tkachenko-s-vavrishem-proekt-v-odesse-no-oni-hotyat-stroit-v-kieve-poetomu-bogdan-napomnil-klichko-o-lyovochkine/

5. Розгром «Удару» на виборах до ВР. Метання банкрута

На сьогодні тіньовий мер Києва Артур Палатний вже не нардеп. Микитась, який вдарив голови ВІДГ і розбив його телефон, програв вибори кандидату від «Слуги народу» і зараз ним займається ДБР (відео бешкету ми публікували тут: http://ord-ua.biz/2019/07/05/nardep-mikitas-ustroil-debosh-v-selsovete-na-chernigovshine/). Вадим Столар злив Кличко (детальніше: https://ord-ua.com/2019/07/08/stolar-gotov-slit-klichko-i-sbezhat-k-novomu-pokrovitelyu-smi-raskryli-podrobnosti/ — він уже нардеп IX скликання від Медведчука.

Мер Києва метався, намагаючись домовитися з Тимошенко: https://ord-ua.com/2019/05/25/klichko-hoche-obyednatisya-z-timoshenko-splatit-vse-iz-groshej-stolara/

Але схоже, всі гравці вважають його карту битою — від співпраці з Кличком після консультацій з шанувальниками відсахнувся Михайло Саакашвілі, який гостро потребував ресурсах.

Соратники по корупційним схемам з Київради продули по всіх столичних округах. «Сітка» не допомогла ні секретаря міськради БППшнику Володимир Прокопиву, ні його соратниці по Київраді Людмилі Костенко. З партією «ПЕС» у ВР потрапив лише один з партнерів Кличко – хтось Сергій Алексєєв. Залишившись без союзників всередині України, столичний градоначальник кинувся шукати їх за океаном.

Кличко поскаржився Джуліані на Богдана. Один з користувачів Фейсбуку під фото, яке викладено на сторінці Віталія Кличка, дотепно зауважив, що російська матрьошка розставила всі акценти.

Адвокату Дональда Трампа, як відомо, потрібен компромат на потенційного суперника Джо Байдена, син якого працював у Миколи Злочевського. І, схоже, Кличко готовий зіграти непривабливу роль в розкручуванні т. н. Украинагейта. Це значить — допомогти республіканцям під наступні президентські вибори в США зміцнити версію про український втручання у вибори в США 2016 (замість «російського сліду»).

Тут він пішов по стопах інтригана Юрія Луценка. «Генпрокурор третього тисячоліття» набрехав з три короби про «ворогів США» в оточенні Зеленського (про що ми писали тут: https://ord-ua.com/2019/05/24/generalnyj-brehun-ukrainy/)- щоб всидіти на посаді…

Ігнорувати думку американців, Володимир Зеленський не зможе. В США йде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, провідником інтересів якого вважається його адвокат Богдан. І з цим фактом Президентові України доведеться рахуватися.

Але і Кличку не варто радіти. Про його темній стороні багато знає Дмитро Фірташ, екстрадиції якого у США очікують у поточному році. Зв’язок з Кличком та Порошенком (партія якого на квітень 2014 була такою ж віртуальною , як і «Слуга народу» — на момент приходу до влади Зеленського) Фірташ підтвердив під присягою. Розповідаючи в суді про те, як вони з партнерами допомогли одному стати мером, а другим Президентом.

ФБР розраховує витрусити з Фірташа всі брудні таємниці Кремля, в тому числі – про схеми, за участю українських топ-політиків. Газовий бізнес у нас в країні не дарма ж називають президентським, а Кремль всі роки незалежності диктував свою порядку Україні за допомогою газу і смачною корупційної складової. Що стосується Фірташа, він з 90-х має справи з Семеном Могилевичем (уродженцем Києва, які проживають орієнтовно в Москві), якого американці називають босом босів російської мафії. Фірташ був посередником між «Газпромом» РФ і «Нафтогазом», і досі сидить на трубі, що забезпечують українських споживачів газом.

Немає сумнівів, що американцям вдасться отримати від Фірташа компромат на українських олігархів. Адже без угоди зі слідством, йому доведеться сидіти до кінця днів і втратити все «нажите непосильною працею». Так що, можливо, скоро весь світ дізнається умови, на яких «російська мафія» навесні 2014го поставила на Порошенка і Кличко…

В інтерв’ю останніх днів Віталій Кличко висловив упевненість, що кияни оберуть його мером ще раз. Він каже, що відбивається від атак Богдана «не користі заради, а токмо волею» жителів столиці, які уповноважили його захищати свої інтереси. Але які його шанси?

Ось яку оцінку дали «Удару» виборці на виборах у ВР: помічник Артура Палатного Володимир Костіков в 90 окрузі отримав «аж» 79 голосів (0,1%). Богдан Зайців – ще один помічник Палатного у 94 окрузі набрав 166 голосів (0,22%). Третій помічник Сергій Федорченко – щоб уникнути ганьби? – знявся перед виборами в 96 окрузі.

«Ударівець Руслан Сольвар, якого іноді називали «гаманцем Кличка» в окрузі 91 зайняв 2 місце після «Слуги». Не допомогло нічого: ні похід без партійного бренду, ні «гречка», ні підтримка церковників. Кличківці Олександр Канюра (92 округ), Микола Головін (93) – набрали кожен менше 1%. Мирослава Смірнова у 95 окрузі — 1,52%. У ударівця Ігоря Левітаса у 98 окрузі – рекорд «Удару» в 1,9%.

Та ж історія в столиці та інших регіонах, де висувалися представники «Удару». Навіть ляшковцы і маловідомі самовысуванцы обігнали людей Кличко. Подібний розгром аналітики не пророкували – навпаки, перед виборами деякі заявляли, що рейтинг Кличка на Київщині ого-го…

У той же час, завдяки таким друзям, як Холодів і Вавриш, зірка Володимира Зеленського може впасти з небес електорального обожнювання ще швидше, ніж закотилася зірка Кличко. Зміст переїзду адміністрації нового Президента з вулиці Банкової, на якому наполягав Зеленський, полягав у символічному відмову від старих стандартів і небажанні асоціюватися зі схемами «папєрєдніків». Але, на жаль, поки сильно відчуття, що замість бачення і стратегічних планів у Зе-команди – заміна «поганих злодіїв» на своїх «добрих злодіїв».

Тетяна Заровна, «ОРД»