Помер легендарний композитор Сергій Березін

У понеділок, 5 серпня, у віці 81 року помер засновник вокально-інструментального ансамблю «Полум’я», відомий російський композитор Сергій Березін.

Про це повідомила в Instagram поетеса Лариса Рубальська. Інформацію підтвердила і директор групи «Полум’я» Гелена Дорфман.

«Так, це сталося, Сергій Володимирович помер», – поділилася вона.

Сергій Березін і Лариса Рубальська

Сергій Березін народився 31 жовтня 1937 року, він відомий як автор пісень «Сніг кружляє», «На дальній станції зійду», «Йде солдат по місту». Його композиції виконували Лев Лещенко, Микола Караченцов, Йосип Кобзон, Філіп Кіркоров, Валентина Толкунова, Михайло Шуфутинський.

У 1988 році композитор отримав звання Заслуженого артиста РРФСР, у 2001 році – Народного артиста РФ.