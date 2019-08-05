Соратник Порошенка буде супроводжувати Зеленського під час візиту до Туреччини

Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці президента Володимира Зеленського в Туреччину. Про це сам нардеп розповів у коментарі Крим.Реалії.

«Програма зустрічі планується офісом президента, я можу тільки підказати теми. Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн. Реалізація торгових відносин документ на стадії підписання», – розповів Джемілєв.

Також він зазначив, що треба висловити подяку президенту Туреччини Реджепу Тайипу Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму. «Може поговоримо про те, що під різними прапорами входять турецькі кораблі (в порти і води Криму – ред.)», – зазначив Джемілєв.

Крім того, зазначив нардеп, необхідно обговорення питання українських політичних в’язнів і їх положення в Криму і Росії, хоча перспектив у цьому питанні Він не бачить.

«Путін йде тільки на обмін, у нас обмінний матеріал обмежений. Тут потрібно тиск всього світового співтовариства, а тенденція не дуже правильна і ситуація не дуже хороша», – сказав він.