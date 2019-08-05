Таксист посадив пасажира на ланцюг у підвалі через борг

На Київщині затримали таксиста, який прикував свого пасажира ланцюгом у підвалі через неоплачену поїздку. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції в регіоні.

“До поліції Київської області звернувся 38-річний житель м. Суми, який повідомив, що його утримували в підвалі. Встановлено, що заявник зробив замовлення в таксі завезти його в Суми. Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Однак пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей. Водій пішов йому назустріч і відвіз до найближчого відділення банку. Але з’ясувалося, що чоловік має борг у фінансовій установі, тому в позиці йому відмовили”, – йдеться в повідомленні.

Після цього таксист із пасажиром вирішили повернутися до Києва, проте і в столиці клієнту таксі не вдалося дістати гроші.

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“Тоді, на свій розсуд, водій вирішив отримати гроші. Пасажир заборгував за поїздку 7000 гривень. Громадянин відвіз пасажира до власного гаража в с. Софіївська Борщагівка. Там у підвалі він зв’язав йому ногу ланцюгом і зачинив”, – уточнили в поліції обставини інциденту.

Джерело – kriminal.tv

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