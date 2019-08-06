Нові пригоди Дори в кіно

З 15 серпня в українському прокаті стартує показ пригодницької стрічки «Дора і Загублене місто». Це кіноадаптація суперпопулярного американського мультиплікаційного серіалу «Дора-мандрівниця».

Практично всі дитинство Дора провела в джунглях, де працювали її батьки-дослідники. Але ніякі колишні пригоди не могли підготувати дівчину до небезпек старшої школи — непорозуміння, суперництва, заздрості. До того ж таємничим чином зникають батьки Дори. Але вона не була б собою, якби опустила руки. Перша любов, а також старі та нові друзі надихають сміливу дівчину відправитися на пошуки рідних. На шляху до мети їх чекає маса випробувань, а також таємниці втраченої цивілізації …

Головну роль виконала Ізабела Монер ( «Трансформери: Останній лицар»). Також у фільмі знялися Єва Лонгорія, Майкл Пенья, Темуера Моррісон, Мадлен Медден. Персонажа по імені Шахрай озвучив Бенісіо Дель Торо, а мавпочку Черевичка — Денні Трехо.