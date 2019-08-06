За перші три тижні липня котирування цукру різко знизилися

Котирування какао, кави і цукру розповзлися в русі в різні сторони. Котирування какао після падіння напередодні, 28 червня — 19 липня, підвищилися, а котирування кави і цукру, навпаки знизилися після зростання в червні. Особливо сильно провалився цукор – більш 8% зниження, кава опустився більш помірковано.

Котирування какао за перші два тижні липня підвищилися спочатку з 2425 до 2463 доларів за тонну, а потім до 2503 доларів за тонну. Але потім з 12 по 19 липня вони повернулися назад до 2467 доларів за тонну.

Динаміка котирувань кава була схожа на маятник. З 28 червня по 5 липня кави піднявся з 1,0945 до 1,111 долара за фунт, потім знизився до 1,0665 долара за фунт і знову підвищився до 1,073 долара за фунт.

Котирування цукру однозначно падали весь період з 28 червня по 19 липня. За перший тиждень вони знизилися з 0,1262 до 0,1236 долара за фунт, за другу сповзли до 0,123 долара за фунт, а за третю опустилися більш різко до 0,1159 долара за фунт.

У підсумку з кавою знизилися 28 червня — 19 липня на біржі ICE котирування какао зросли з 2425 до 2467 доларів за тонну або на 1,7%, котирування з 1,0945 до 1,073 долара за фунт або на 2%, а котирування цукру опустилися з 0,1262 до 0,1159 долара за фунт або на 8,2% — передає «КазахЗерно.kz».

У червні котирування какао, кави і цукру піднялися всі разом, але на різну висоту. Більш різко, динамічно і різноспрямовано рухався кави. Спочатку він знизився, але в другій половині місяця з лишком відновив вартість вище 1 долара за фунт. Котирування какао піднялися в червні приблизно в тій же пропорції, як і в травні. Котирування цукру значно посилили динаміку зростання.

На початку червня котирування кави на біржі ICE знову зірвалися вниз за межі 1 долара за фунт. Це після значного травневого зростання більш ніж у 15%. При цьому котирування какао і цукру продовжують подорож вгору посиленої динаміці. Найбільшим чином піднявся цукор – майже на 7%. У меншій пропорції, але теж відчутно зросли котирування какао. Два тижні поспіль какао і цукор росли, а кава падав.

У другій половині червня котирування тропічних товарів і цукру поміняли свої тренди. Котирування какао і цукру після зростання на початку місяця, пішли вниз у приблизно однаковій динаміці. А ось котирування кави після провалу з лишком відновили вартість почав місяці і знову вийшли за межі одного долара за фунт. Але протягом двох тижнів зміни котирувань какао і цукру йшли не зовсім гладко.

В результаті В червні на біржі ICE котирування какао впали з 2400 до 2425 доларів за тонну або на 1%, котирування кави піднялися з 1,046 до 1,0945 долара за фунт або на 4,6%, а котирування цукру підвищилися з 0,121 до 0,1262 долара за фунт або на 4,2%.