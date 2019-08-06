Козаки протистоять приходу магів в Думу

Створення руху «Магія Червоного», під егідою КПРФ, безумовно узгоджено на найвищому рівні і не тільки з її лідером Зюгановим.

Не випадково блок магів йдуть в Думу на осінніх виборів, очолює відома далеко за межами Росії, маг Емма Райман.

В езотеричному сенсі вона є астральним близницом – антиподом Наталії Поклонської, представляючи протилежну точку зору і сили, і зовнішня схожість тут теж грає свою роль.

Не випадково що і козаки ассоцирующие себе з воїнами Христовими висловили своє занепокоєння виходом магів з багаторічного знаходження в тіні своїх покровителів.На думку козачого генерала Геннадія Ковальова, то що крім козаків ні кого не це не турбує, говорить про те, що влада махнула на все рукою або таким чином вирішує свої проблеми.

На думку генерала Ковальова соборна молитва екзорцизму козаків дозволить вигнати бісів з влади або з магів. Якщо обряд екзорцизму не подіє на магів йдуть у владу, це буде говорити про те, що маги представляють Світлі Сили і діють по попущенню Божому.

Представники РПЦ ні як не коментують ситуацію, і навіть о. Всеволод Чаплін обходить мовчанням цю резонасную тему.

У всі віки маги бюыли одні з найбільш освічених людей, власне, і всі науки як такі вийшли з магії, але ставши узкоспецилизированными втратили силу магів.

Все що відбувається сьогодні, вже не раз було, повторюється через покоління циклами.

Лізе генетична пам’ять з рис-ти-звідки, і повторюються з покоління в покоління клони одних і тих же типажів.

Дивишся на ці мітинги – і бачиш, це не юний фанатик ліберал варто з плпкатиком, а нечесаний з рідкої бороденкой бомбист з палаючими очима стоїть, шморгає носом, все по правильному переробити готовий.

А розганяють їх не “космонавти”, а красиві поручика, з виправкою, і якісь сивомордые городові. Спостерігають за цим з кабінетів пузаті поміщики – олігархи, герань і крохмальна скатертину, а вечорами від нудьги на пианине; селянин у сіряк (ватянці) рожа бородата, неохайний і, етава-самава, недорікуватий, паровими машинами не антиресуется; а ще прикажчик, напомаженный проділ.

Інша справа червоні! А нині, це всіх видів ліберали, прихильники Навального та інше.Свобода і березневий вітер у волоссі рум’яної гімназистки з червоним бантом! Весело горить буржуйська садиба, потріскує! Розквіт мистецтв і Лівий Фронт! Мистецькі акції: геть сором, буржуазну мораль і кухонне рабство (простоволосые суфражистки з цигарками в зубах). Жовта кофта! Різкі розчерки декорацій!

«Тюрма народів повинна бути зруйнована!«Перетворимо імперіалістичну війну на громадянську!»і ще щось там про поразку свого реакційного уряду задля повалення кривавого режиму.

І ситі міркування олігархів – тупе, несвідоме бидло, задля їхньої ж користі! Впертою, неприємною мордою в бруд, де їм і місце.

… А потім, пізніше: «Ну, німці ж культурна нація!»

А закінчується все вимогою- “нічого контрреволюційного на паркані не писати! Під загрозою розстрілу всякого товариша з конфіскацією. Комісар Подільського району, чоловічий, жіночий і дамський кравець Абрам Пружинер.

Але все це тимчасова картинка, вічно і не змінюється – розбиті дороги, закрут річки, похилені паркани…козаки…

Тим не менш, ми живемо в дуже цікавому світі в дуже незвичайне час і допускаємо всяке, тому разом з усіма з цікавістю стежимо за розвитком подій і магом Еммою Рейман (Рай-Ман означає рай для людей, чоловіків. Символічна прізвище). Ми невіддільні від цієї Великої Битви. Вона йде у нас, через нас, через наші душі – проходить лінія фронту…