Огірки можуть боротися з раком: медики розповіли, як їх правильно їсти

Огірки мають не тільки жарознижуючий ефект, в їх шкірці знайдено компонент, який надає позитивний вплив на організм при онкології.

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це повідомляє ГолосUA.

Нещодавно медики порівняли дію огірків на організм і застосування таблеток аспірину. Виявилося, що огірки також здатні знижувати температуру тіла. При цьому вони не викликають внутрішніх кровотеч.

Крім того, лікарі не рекомендують очищати огірки, адже в їх шкірці є сполуки, що знищують ракові клітини. Для профілактики раку радять вживати цей овоч разом з шкіркою.

Також відомо, що в шкірці огірків багато клітковини, яка очищає організм і сприяє схудненню.

Відзначимо, що мова йде про екопродукцію, магазинні огірки, як правило, вирощують з великою кількістю нітратів і пестицидів, а вони можуть принести більше шкоди, ніж користі.

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