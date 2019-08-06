На шовкових простирадлах. Анджеліна Джолі знялася напівоголеною в рекламі Guerlain

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі знялася в сексуальній рекламі нового аромату Guerlain, обличчям якого вона стала в 2017 році.

44-річна кінозірка взяла участь в зйомках нового рекламного міні-фільму, присвяченого аромату Mon Guerlain Intense.

Відео, опубліковане на офіційному YouTube-каналі Guerlain, всього за кілька днів набрало понад 1 млн переглядів.

У рекламному фільмі Джолі постає перед глядачами напівоголеною, позуючи на шовкових простирадлах і демонструючи стрункі форми. Крім того, в ролику можна побачити численні татуювання актриси.

Автором міні-фільму виступив мексиканський кінооператор і режисер Еммануель Любецкі, який зняв сексуальні відеокадри з Джолі в її будинку в Камбоджі.

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: style.nv.u

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