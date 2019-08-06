Заарештований топ-менеджер бізнесу Риболовлі очолив нові фірми нардепа

ТОВ «Эйрейна» з орбіти нардепа від Радикальної партії Сергія Рибалки отримала нового керівника. Про це повідомляє видання «Антикор» з посиланням на дані порталу Opendatabot

Сергій Рибалко

«Компанія була створена 26 липня 2017 року. Спочатку

компанію очолила якась Марія Сорокотяга. Трохи пізніше компанія змінила

назву на «Манкара Трейд», а її керівником став підозрюваний у кримінальному

злочин за «посягання на територіальну цілісність країни» Денис

Пробачай», – пише ЗМІ.

Пізніше, у вересні 2017 року компанія знову змінює назву —

на «Ай Пі Джі Юкрейн», де Пробачай був керівником до лютого 2019 року. «Потім

«Ай Пі Джі Юкрейн» стала знову називатися «Эйрейна», а її новим керівником

став якийсь Олександр Кравченко. Вид діяльності компанія не поміняла – вона

сьогодні займається неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування,

напоями та тютюновими виробами», – повідомили журналісти.

Пізніше, в квітні 2019 року, Кравченко змінив Валерій Гарбузов.

«Відзначимо, що Пробачай є екс-співробітником компанії «Снек

Експорт», яка належить батькові Рибалки – Віктору Риболовлі. 16 жовтня 2017

року Пробачая затримали в Дніпрі співробітники Сумського СБУ. 17 жовтня 2017 року

вже в Сумах йому було висунуто підозру за ст. 258 – 5 ч. 2 КК України

(фінансування тероризму). Сьогодні Пробачай залишається підозрюваним і

заарештованим, кримінальна справа розслідується далі», – нагадали журналісти.

У той же час один з підлеглих Пробачая – Юрій Джабраїлов

– отримав обвинувальний вирок суду за пособництво тероризму – продаж

снеків Риболовлі на окуповані території так званої «ЛНР».

«За даними ЗМІ, компанія «Эйрейна» входить до складу

корпорації «Ай Пі Джі», раніше відомої як снекова корпорація Group S.,

яка належить родині нардепа Риболовлі. Сам же Рибалка сьогодні проходить по

справі СБУ про державну зраду, бо отримував роялті від згаданого

вище батьківського «Снек Експорт», –

сказано в публікації.

Раніше SKELET-info повідомляв про корупцію при ремонті доріг Риболовлею в Лисичанську. Крім того Рибалка вважає Лисичанськ болотом. Крім того повідомлялося, що дніпровська компанія «Чиста планета» за останній рік зробила близько 15 операцій з офшорними юрисдикціями. Компанія входила в снэковую корпорацію Ѕі.Group, що належить сім’ї Рибалки.

Також повідомлялося, що Рибалка переписує своє майно і гроші на

свою співмешканку. А до цього мати Анастасії Байбородиной збрехала про те, що

сама заплатила за борди дочки в Нью-Йорку.