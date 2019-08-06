У Кирилівці сталася масова бійка з різаниною: один загиблий

У Кирилівці Запорізької області на пляжі між двома компаніями виникла сварка, яка переросла в бійку з різаниною. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

За даними Аброськіна це сталося на пляжі розважального центру “Сальвадор Далі” в суботу, 3 серпня. Дві компанії, що відпочивали, почали сваритися, а згодом битися. Чоловіки однієї з групи мали з собою ніж та зброю, що і застосували під час бійки.

Внаслідок цього четверо людей госпіталізували, всі вони були жителі Запорізької області. У чоловіків діагностували поранення різних ступенів тяжкості. У понеділок, 5 серпня, один із постраждалих 1990 року народження помер у лікарні.

Трьох підозрюваних затримали правоохоронці. Двом з них Мелітопольський суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без засобів контролю. Аброськін вважає, що третього підозрюваного суд відпустить.